Anja Gašperju: Ko boš spoznal moje starše ...

Čeprav sta šele pred dnevi postala par, ko se je Gašper razšel z Mili, so pogovori Slovenca in njegove nove partnerke nadvse zanimivi. Zaljubljenca sta se med stiskanjem v paviljonu začela pogovarjati o prihodnosti. "Ko boš spoznal moje starše, ti bo vse jasno. Navajeni so mojih odločitev v življenju. Mama mi je rekla, da je nič več ne more presenetiti," je priznala Anja.
Nato je še dodala, da je mama takoj vedela, da je Gašper tip moškega, ki bo Anji všeč. 28-letniku se je to seveda zdelo zanimivo, pogovor pa je nadaljeval o temi pohištva v stanovanju. "Moral bi videti, kakšen imaš okus. Mogoče, da izbereš neke stole in mize," je dejal, Anja pa ga je podražila, da sta v paru šele tri dni, on pa bi že rad, da izbira pohištvo. Bosta Slovenca svoj odnos ohranila tudi zunaj šova?
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