Anja Gašperju: Ko boš spoznal moje starše ...

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Čeprav sta šele pred dnevi postala par, ko se je Gašper razšel z Mili, so pogovori Slovenca in njegove nove partnerke nadvse zanimivi. Zaljubljenca sta se med stiskanjem v paviljonu začela pogovarjati o prihodnosti. "Ko boš spoznal moje starše, ti bo vse jasno. Navajeni so mojih odločitev v življenju. Mama mi je rekla, da je nič več ne more presenetiti," je priznala Anja.

Gašper in Anja sta se pogovarjala v paviljonu. FOTO: VOYO

Nato je še dodala, da je mama takoj vedela, da je Gašper tip moškega, ki bo Anji všeč. 28-letniku se je to seveda zdelo zanimivo, pogovor pa je nadaljeval o temi pohištva v stanovanju. "Moral bi videti, kakšen imaš okus. Mogoče, da izbereš neke stole in mize," je dejal, Anja pa ga je podražila, da sta v paru šele tri dni, on pa bi že rad, da izbira pohištvo. Bosta Slovenca svoj odnos ohranila tudi zunaj šova?

Slovenca sta se pogovarjala o skupni prihodnosti. FOTO: VOYO