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Otok ljubezni Adria

Anja Gašperju: Ko boš spoznal moje starše ...

Ljubljana, 20. 10. 2026 15.27 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Slovenca sta se pogovarjala o skupni prihodnosti.

Anja in Gašper sta v paru šele tri dni, a Slovenca v Otoku ljubezni Adria že razmišljata o skupni prihodnosti. Med stiskanjem v paviljonu sta se namreč pogovarjala tako o spoznavanju staršev kot tudi o tem, kakšne stole in mize bi izbrala za stanovanje. Sta tako zelo prepričana, da se bo njuna ljubezen obdržala tudi, ko ugasnejo kamere?

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Čeprav sta šele pred dnevi postala par, ko se je Gašper razšel z Mili, so pogovori Slovenca in njegove nove partnerke nadvse zanimivi. Zaljubljenca sta se med stiskanjem v paviljonu začela pogovarjati o prihodnosti. "Ko boš spoznal moje starše, ti bo vse jasno. Navajeni so mojih odločitev v življenju. Mama mi je rekla, da je nič več ne more presenetiti," je priznala Anja.

Gašper in Anja sta se pogovarjala v paviljonu.
Gašper in Anja sta se pogovarjala v paviljonu.
FOTO: VOYO

Nato je še dodala, da je mama takoj vedela, da je Gašper tip moškega, ki bo Anji všeč. 28-letniku se je to seveda zdelo zanimivo, pogovor pa je nadaljeval o temi pohištva v stanovanju. "Moral bi videti, kakšen imaš okus. Mogoče, da izbereš neke stole in mize," je dejal, Anja pa ga je podražila, da sta v paru šele tri dni, on pa bi že rad, da izbira pohištvo. Bosta Slovenca svoj odnos ohranila tudi zunaj šova?

Slovenca sta se pogovarjala o skupni prihodnosti.
Slovenca sta se pogovarjala o skupni prihodnosti.
FOTO: VOYO
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