Anja Gašperju: Lahko narediva kompromis in imava tri otroke

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Anja in Gašper sta se med pogovori o prihodnosti dotaknila tudi teme starševstva in želje po otrocih. Velenjčanka bi jih imela občutno manj kot Ljubljančan, a za vsakega otroka je treba skrbeti. In nov izziv, ki je te dni čakal otočane v vili Otoka ljubezni Adria, je bil super pokazatelj tega, kako se bodo tekmovalci znašli v vlogi staršev.

Anja in Gašper o otrocih. FOTO: VOYO

Ko so jih zjutraj v dnevni sobi pričakale otroške posteljice in v njih lutke dojenčkov, so bili postavljeni v vlogo očetov in mam. "Po tem, kako sem te danes videla, da skrbiš za otroka, lahko narediva kompromis in imava tri," je dejala Anja, a Gašper se ni povsem strinjal. "Kako je to kompromis? Jaz bi jih imel sedem, ti dva, kompromis je štiri," ji je dejal.

Si Gašper še vedno želi sedem otrok? FOTO: VOYO