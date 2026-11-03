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Otok ljubezni Adria

Anja Gašperju: Lahko narediva kompromis in imava tri otroke

Ljubljana, 03. 11. 2026 12.02 pred dvema minutama 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
anja, gašper

Izziv, ki je otočane postavil v vloge staršev, je pokazal, kakšne mame in očetje bi bili. Čeprav sta se Anja in Gašper o skupnih otrocih že pogovarjala, se je Velenjčanka odločila, da po tem, kako se je Ljubljančan odrezal v skrbi za njunega sina, lahko sprejmeta kompromis. On naj bi si namreč želel veliko otrok, a ona le dva.

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Anja in Gašper sta se med pogovori o prihodnosti dotaknila tudi teme starševstva in želje po otrocih. Velenjčanka bi jih imela občutno manj kot Ljubljančan, a za vsakega otroka je treba skrbeti. In nov izziv, ki je te dni čakal otočane v vili Otoka ljubezni Adria, je bil super pokazatelj tega, kako se bodo tekmovalci znašli v vlogi staršev.

Anja in Gašper o otrocih.
Anja in Gašper o otrocih.
FOTO: VOYO

Ko so jih zjutraj v dnevni sobi pričakale otroške posteljice in v njih lutke dojenčkov, so bili postavljeni v vlogo očetov in mam. "Po tem, kako sem te danes videla, da skrbiš za otroka, lahko narediva kompromis in imava tri," je dejala Anja, a Gašper se ni povsem strinjal. "Kako je to kompromis? Jaz bi jih imel sedem, ti dva, kompromis je štiri," ji je dejal.

Si Gašper še vedno želi sedem otrok?
Si Gašper še vedno želi sedem otrok?
FOTO: VOYO

Pri izbiri imena Slovenca nista imela težav, še manj pri priimku, saj se oba pišeta enako. "Noah Gašper Širovnik Širovnik je uspešen košarkar in vse najlepše punce v mestu so njegove," je svojega sina predstavil 28-letnik, ki je kasneje spoznal, kaj pomeni biti oče samohranilec, ko so dekleta zapustila vilo. Si bo po takšni izkušnji še vedno želel sedem otrok?

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Lamin
03. 11. 2026 12.05
Večje bolanosti kot je tole pa še ne
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