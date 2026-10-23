Anja Gašperju: Ne želim več spoznavati drugih fantov

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Anja in Gašper sta po njegovem turbulentnem razhodu z Mili zdaj končno lahko začela živeti svojo ljubezen in spoznavati drug drugega. Tudi Anjina bojna sekira z Mili naj bi bila zakopana, zato sta Slovenca v pogovorih že večkrat načela temo skupne prihodnosti. Po nedavnem pogovoru, kako bo 28-letnik spoznal njene starše, ona pa mu pomagala pri izbiranju pohištva za stanovanje, sta zdaj sprejela še eno 'pomembno' odločitev.

Anja in Gašper sta se pogovarjala na gugalnici. FOTO: VOYO

Med pogovorom na gugalnici je Velenjčanka priznala, da je ostali fantje v vili ne zanimajo več, niti jih ne želi spoznati. "Vidim, kako se ti trudiš okoli mene in mi namenjaš res veliko pozornosti," je dejala Gašperju, ki ji je prav tako priznal, da mu je kot njenemu partnerju resnično lepo. Slovenki je nato uspelo iz njega izvabiti tudi besede, ki jih je Srbkinja pred njo vztrajno želela 'doseči'. "Mislim, da sva 'closed off' (predana drug drugemu)," je dejal Ljubljančan, Anja pa ga je podražila, da je pri njej opravil test, ko je rekel, da ga v stanovanju ne bi motila dlaka njenega psa.

Slovenca sta priznala, da sta predana samo drug drugemu. FOTO: VOYO

Kasneje je 27-letnica na izjavi sicer priznala, da si ne želi, da bi že v šovu uradno postala fant in dekle, saj si želi bolj romantične odločitve za takšno potezo. "Želim, da se to zgodi zunaj šova, stran od vseh teh ljudi, zato mislim, da je bolje, da s tem še malo počakava," je še dejala. Bo njuna ljubezen preživela? Ju tudi v vili ne more nič več ločiti?