Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
MasterChef Slovenija Otok ljubezni Adria Kmetija Vse najboljše novice Na lovu VOYO Prijavi se
Voyo.si
Otok ljubezni Adria

Anja Gašperju: Ne želim več spoznavati drugih fantov

Ljubljana, 23. 10. 2026 12.04 pred 40 minutami 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
anja, gašper

Anja in Gašper sta po turbulentnem začetku v paru šele teden dni, a njuni pogovori so že večkrat nakazovali na to, da razmišljata o skupni prihodnosti. Anja je Gašperju dejala, da bo spoznal njene starše, on pa jo je začel vključevati v razmišljanja o pohištvu v stanovanju. Zdaj sta se Slovenca tudi uradno odločila – v šovu sta predana le drug drugemu.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Anja in Gašper sta po njegovem turbulentnem razhodu z Mili zdaj končno lahko začela živeti svojo ljubezen in spoznavati drug drugega. Tudi Anjina bojna sekira z Mili naj bi bila zakopana, zato sta Slovenca v pogovorih že večkrat načela temo skupne prihodnosti. Po nedavnem pogovoru, kako bo 28-letnik spoznal njene starše, ona pa mu pomagala pri izbiranju pohištva za stanovanje, sta zdaj sprejela še eno 'pomembno' odločitev.

Anja in Gašper sta se pogovarjala na gugalnici.
Anja in Gašper sta se pogovarjala na gugalnici.
FOTO: VOYO

Med pogovorom na gugalnici je Velenjčanka priznala, da je ostali fantje v vili ne zanimajo več, niti jih ne želi spoznati. "Vidim, kako se ti trudiš okoli mene in mi namenjaš res veliko pozornosti," je dejala Gašperju, ki ji je prav tako priznal, da mu je kot njenemu partnerju resnično lepo. Slovenki je nato uspelo iz njega izvabiti tudi besede, ki jih je Srbkinja pred njo vztrajno želela 'doseči'. "Mislim, da sva 'closed off' (predana drug drugemu)," je dejal Ljubljančan, Anja pa ga je podražila, da je pri njej opravil test, ko je rekel, da ga v stanovanju ne bi motila dlaka njenega psa. 

Slovenca sta priznala, da sta predana samo drug drugemu.
Slovenca sta priznala, da sta predana samo drug drugemu.
FOTO: VOYO

Kasneje je 27-letnica na izjavi sicer priznala, da si ne želi, da bi že v šovu uradno postala fant in dekle, saj si želi bolj romantične odločitve za takšno potezo. "Želim, da se to zgodi zunaj šova, stran od vseh teh ljudi, zato mislim, da je bolje, da s tem še malo počakava," je še dejala. Bo njuna ljubezen preživela? Ju tudi v vili ne more nič več ločiti?

Preberi še Anja Gašperju: Ko boš spoznal moje starše ...
Si upaš zaljubiti? Prijavi se in morda prav ti postaneš del nove zgodbe Otoka ljubezni Adria!

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
otok ljubezni adria voyo

Kako so se Anthonyjeve spodnjice znašle ob Lidiini postelji?

24ur.com Slovenski trio na terapiji: Gašper z zanimivo ponudbo Alji
Zadovoljna.si Znana Slovenka namignila, ali se bo razveselila fantka ali punčke
24ur.com Gašper priznal, da mu je všeč Anja: Upam, da nisva v sorodu
24ur.com Anamarija o zvezi z Gašperjem: Kar naenkrat se ni več javil
24ur.com Anja Gašperju: Ko boš spoznal moje starše ...
24ur.com Anja o Gašperju: Meni se on ne zdi primeren za moža
24ur.com Sta Anja in Mili zakopali bojno sekiro?
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tako je hčerkama pokazal, koliko mu pomenita
Spremljali smo jo v MasterChefu, zdaj je razkrila veselo novico
Spremljali smo jo v MasterChefu, zdaj je razkrila veselo novico
Nekdanji tekmovalec Kmetije pokazal svojo malo družino
Nekdanji tekmovalec Kmetije pokazal svojo malo družino
Odraščali so v senci slavnega brata, za zaprtimi vrati pa se je dogajalo marsikaj
Odraščali so v senci slavnega brata, za zaprtimi vrati pa se je dogajalo marsikaj
zadovoljna
Portal
Znova dokazala, zakaj velja za eno najbolje oblečenih žensk na svetu
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, dvojčki so odprti za nova poznanstva
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, dvojčki so odprti za nova poznanstva
Usnjene hlače, ki so pravi modni hit letošnje jeseni
Usnjene hlače, ki so pravi modni hit letošnje jeseni
Po treh propadlih zakonih spet pred oltar: "Tokrat je drugače"
Po treh propadlih zakonih spet pred oltar: "Tokrat je drugače"
vizita
Portal
Holesterol ne prihaja le od kebabov in burgerjev: zdravnik razkriva, katera hrana je slaba za jetra
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Spanje lahko razkriva tveganje za srčna obolenja do 10 let vnaprej
Spanje lahko razkriva tveganje za srčna obolenja do 10 let vnaprej
Umetnost dostojnega staranja na Japonskem se ne skriva le v prehrani
Umetnost dostojnega staranja na Japonskem se ne skriva le v prehrani
cekin
Portal
5.000 ljudi bo ostalo brez službe. Banka pravi, da jih nadomešča umetna inteligenca
Kdaj v pokoj? V začetku leta 2027 ali konec letošnjega leta?
Kdaj v pokoj? V začetku leta 2027 ali konec letošnjega leta?
EU pritisnila na velikane pijač: to bo novo na plastenkah
EU pritisnila na velikane pijač: to bo novo na plastenkah
Pripravite se na dodatne stroške
Pripravite se na dodatne stroške
moskisvet
Portal
Hollywood izgubil še eno legendo: spomin na igralca, ki je zaznamoval Top Gun
Premik ure ni nedolžen: Tako vpliva na vaše možgane, spanec in počutje
Premik ure ni nedolžen: Tako vpliva na vaše možgane, spanec in počutje
William ima nov razlog, da Harryju ne zaupa: Novi udarec, ki poglablja razkol
William ima nov razlog, da Harryju ne zaupa: Novi udarec, ki poglablja razkol
Je Hollywood ubil filmsko zvezdo – ali pa smo jo ubili mi, ko smo nehali hoditi v kino?
Je Hollywood ubil filmsko zvezdo – ali pa smo jo ubili mi, ko smo nehali hoditi v kino?
dominvrt
Portal
Napaka, ki lahko trajno poškoduje nagrobnik
Trik, ki orhidejo prebudi bolj kot katero koli gnojilo
Trik, ki orhidejo prebudi bolj kot katero koli gnojilo
Kaj storiti, če se netopirji naselijo na vašem podstrešju?
Kaj storiti, če se netopirji naselijo na vašem podstrešju?
Sesalnik ne vleče več kot nekoč? Krivec je pogosto ena stvar, na katero skoraj vsi pozabimo
Sesalnik ne vleče več kot nekoč? Krivec je pogosto ena stvar, na katero skoraj vsi pozabimo
okusno
Portal
Tekmovalkin nepričakovani odhod spremenil nadaljnji potek MasterChefa
Pozabite na klasične krompirjeve priloge: tako pripravljen krompir bo zvezda kosila
Pozabite na klasične krompirjeve priloge: tako pripravljen krompir bo zvezda kosila
Hitra sladica za noč čarovnic, ki očara na prvi pogled: čokoladno pecivo z duhci
Hitra sladica za noč čarovnic, ki očara na prvi pogled: čokoladno pecivo z duhci
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
voyo
Portal
Pikapolona in Črni maček
Zaton vitezov
Zaton vitezov
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022