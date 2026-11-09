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Otok ljubezni Adria

Alja in Anja: brez Slovencev na Otoku ljubezni Adria ne bi bilo šova

Ljubljana, 09. 11. 2026 20.25 pred 55 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Ota Širca Roš E.K.
Alja in Anja

Po uspešni uvrstitvi v finale šova Otok ljubezni Adria sta se Anja Širovnik in Alja Šlebnik vrnili v domače okolje, kjer so ju pričakali pester vsakdan in številni odzivi javnosti. Priljubljeni Slovenki sta spregovorili o življenju po šovu, razkrili, zakaj si finalnih oddaj še nista utegnili ogledati, in pojasnili, kje sta trenutno njuna srčna izbranca.

Brez Slovencev na Otoku ljubezni Adria ne bi bilo šova, se strinjata Anja Širovnik in Alja Šlebnik. Slovenki, ki sta se s svojima izbrancema Gašperjem in Anthonyjem prebili vse do finala, sta od prihoda domov tako zasedeni, da si oddaj sploh še nista uspeli ogledati.

Za nas sta si vzeli čas, da od njiju izvemo s kakšnimi odzivi v zunanjem svetu se soočata, ali ju prepozna veliko ljudi na ulicah in kje se trenutno nahajata njuna izbranca. Vse to in še več si oglejte v zgornjem videoposnetku.

Preberi še Kaj so tik ob prihodu povedali Slovenci?

Šesta sezona resničnostnega šova Otok ljubezni Avstralija vas od 9. novembra čaka na VOYO!

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Anja Širovnik Alja Šlebnik Otok ljubezni Adria ljubezen

Kaj so tik ob prihodu povedali Slovenci?

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KOMENTARJI1

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BoriSe
09. 11. 2026 21.21
Pa a ljudje res še vedno gledajo te bedarije!? Svet je šel res v tri krasne! Ljudje ne vedo več kaj bi sploh počeli! Še posebej milenijci in kasnejše generacije so izgubljene generacije! Včasih smo se zabavali na druge načine in nismo gledali te neumne reality šove, ki samo še bolj poneumljajo mladino! Pa lahko rečete karkoli hočete!
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