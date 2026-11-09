Alja in Anja: brez Slovencev na Otoku ljubezni Adria ne bi bilo šova

Brez Slovencev na Otoku ljubezni Adria ne bi bilo šova, se strinjata Anja Širovnik in Alja Šlebnik. Slovenki, ki sta se s svojima izbrancema Gašperjem in Anthonyjem prebili vse do finala, sta od prihoda domov tako zasedeni, da si oddaj sploh še nista uspeli ogledati.

Za nas sta si vzeli čas, da od njiju izvemo s kakšnimi odzivi v zunanjem svetu se soočata, ali ju prepozna veliko ljudi na ulicah in kje se trenutno nahajata njuna izbranca. Vse to in še več si oglejte v zgornjem videoposnetku.