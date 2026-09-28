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Otok ljubezni Adria

Anja in Alja nista zadovoljni s svojima Lukoma

Ljubljana, 28. 09. 2026 17.21 pred 32 minutami 3 min branja 2

Avtor:
K.A.
anja, otok ljubezni adria

Edini Slovenki v vili Otoka ljubezni Adria sta končno dobili svoja partnerja, a že po nekaj dneh ugotovili, da ne hrvaški ne srbski Luka nista to, kar sta iskali. Aljo moti, da je Luka preveč vulgaren, Anjo pa, da je pregrob in da ne upošteva njenih želja. Njihov odnos je tako že na prvi preizkušnji, dekleti pa nasvete iščeta pri ostalih dekletih.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. 

Alja in Anja, dve Slovenki, ki na Tenerifu iščeta ljubezen, sta kot bombshell vstopili v šov, kar je pomenilo, da sta na začetku v postelji spali sami. Zadnjih nekaj dni pa sta obe v paru, Alja s hrvaškim, Anja pa s srbskim Lukom. A kar se je na začetku zdelo odlična izbira, se iz dneva v dan zdi vse manj in manj.

Anja in Luka
Anja in Luka
FOTO: VOYO

Dekleti sta namreč že med jutranjim urejanjem ostalim puncam v vili priznali, da v svojem paru nista srečni. Anjo moti, da je Luka do nje pregrob in da ne upošteva njenih želja. Prav zato se je po zajtrku z njim odločila o tem pogovoriti. "Kaj misliš o tem, kar sem ti rekla zjutraj?" je Anja začela pogovor na gugalnici, ko ji je Luka priznal, da ve, da med njima ni vse okej. "Misliš, da je to normalno, da ko ti petkrat rečem, da mi je vroče in da se me zato ne dotikaš, to še vedno počneš?" je bila vidno jezna Slovenka, ki jo je zmotilo to, da mu je nekaj povedala, on pa je ne posluša. "Ne dotikaj se me po obrazu, ker to sovražim, sovražim pa tudi, da se me nekdo dotika po laseh," je še dodala, Luka pa se je po neuspešnem branjenju nato vdal.

Alja in Mili
Alja in Mili
FOTO: VOYO

Alja pa je svoje težave zaupala Mili. Sotekmovalka ji je priznala, da ve, da je bila na začetku z Lukom zelo srečna, zdaj pa vidi, da ni več. "Mogoče sem uživala, ker ste vsi imeli nekoga, jaz pa ne. Mogoče mi je bil on žarek upanja," je priznala in dodala, da zdaj vidi vse več njegovih napak. "Te njegove pomanjkljivosti so res vulgarne. To me zelo moti," je dejala, a Mili priznala, da se z njim o tem še ni pogovorila.

Alja in Luka
Alja in Luka
FOTO: VOYO

Alja se je kasneje na terasi svoje težave zaupala tudi Luku in mu povedala, da jo njegovi komentarji motijo, saj so preveč vulgarni. "To me odbija v najinem odnosu," je priznala, Hrvat pa se je branil, da do vsake ženske vedno pristopa s spoštovanjem. "Začela sva hitro, mogoče se morava spoznavati na kakšen drugačen način. Ni pa mi jasno, da te zdaj moti, da se te preveč dotikam. Prej bi mi morala povedati in bom to spoštoval," je povedal v svoj zagovor. Nato ji je očital še, da spreminja svoje besede in da naj mu vedno takoj pove, ko jo kaj moti. Kako se bo razvijal njihov odnos? Spremljajte v novi epizodi.

 

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KOMENTARJI2

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Rock8
28. 09. 2026 17.53
Ja itak,ah,ženske ženske
Odgovori
0 0
Amor Fati
28. 09. 2026 17.26
Moski nimajo ne vem kake noro hude izbire med zenskami, in zenske nimajo kake noro hude izbire med moskimi. Manjkata samo se Novak in Mikic, ne da izboljsata, ampak, da se bolj poslabsata njihovo izbiro.
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