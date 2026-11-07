Anja in Gašper načrtujeta družinsko kosilo v slovenščini

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"Mislim, da midva nisva pričakovala, da bo razplet tak, kakršen je bil. Midva nisva pričakovala, da bova v finalu. In to, da sva dejansko bila na koncu v superfinalu," je za našo medijsko hišo povedala Anja . "Meni je najbolj pomembno, kakšen odnos imava midva, ampak vseeno je dober občutek, ko vidiš, da ljudje vidijo, da je med nama nekaj resnega." Tudi Gašper ni pričakoval takšnega razpleta. "Od začetka nisem pričakoval, da bom tako daleč prišel. Sploh, ker sem iz Slovenije in edini sem bil na začetku. Hvala občinstvu!"

In kakšni so načrti, ko prispeta v Slovenijo? "Baje se selim v Ljubljano," se je pošalila Velenjčanka. Še pred tem pa suši, o katerem sanjata oba! "Sedaj, ko pridemo nazaj v Slovenijo, bo zima, tako da jaz komaj čakam december in lučke, da gremo na advent nekam. Pa v London greva k Anthonyju in Alji. Pa s psi gremo na sprehod. Jaz komaj čakam," je bila navdušena Anja.

Pa še eno željo imata – družinsko kosilo v slovenščini. "Jaz ne znam več govoriti slovensko," je v smehu priznal Ljubljančan, ki je v vili bival od prvega do zadnjega dne šova. Celoten pogovor z drugouvrščenima Slovencema si lahko ogledate v videoposnetku.

Želite spoznati Anjo in Gašperja? Že danes bodo finalisti prve sezone šova Otok ljubezni Adria okoli 21. ure pristali na letališču v Zagrebu, kjer se bodo družili z oboževalci. Tam jih bo pričakala tudi naša POP IN ekipa. Kakšni bodo prvi vtisi treh Slovencev? Njihov prihod in prve odzive boste lahko v živo spremljali na 24ur.com in VOYO.

Naložite si aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov. Prijave za drugo sezono šova so ODPRTE.