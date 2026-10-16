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Otok ljubezni Adria

Anja in Gašper nista izgubljala časa, padel je prvi poljub

Ljubljana, 16. 10. 2026 15.30 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
Anja in Gašper sta se poljubila.

Mili in Gašper sta tokrat dokončno zaključila. To zdaj pomeni, da ima Anja prosto pot in da se med Slovencema lahko začne razvijati kemija. Ne le vroče poljubljanje in zbadanje na izzivu v slogu Indiane Jones, tudi kasneje Velenjčanka in Ljubljančan nista izgubljala časa. Na terasi sta se povsem sproščeno spogledovala, padel pa je tudi prvi pravi poljub.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Zgodba Mili in Gašperja se je zaključila prav na dan, ko so otočani izvedeli, da so gledalci glasovali o paru, ki ima največ potenciala. Ker sta se znašla med zadnjimi tremi po izboru gledalcev, sta tudi uradno razpadla. Po novici je bilo zelo čustveno, Gašperjev nepričakovan izpad pa je presenetil mnoge.

Pogovor med Anthonyjem in Gašperjem.
Pogovor med Anthonyjem in Gašperjem.
FOTO: VOYO

Ko se je končno pomiril, je Anthonyju na pogovoru priznal, da že leta ni jokal toliko kot v šovu Otok ljubezni Adria, njegov mlajši kolega pa je pritrdil, da je pri njem enako. Anja je zaradi občutka krivde malo oklevala, preden je pristopila h Gašperju, nato pa je le zbrala pogum in ga objela. "Nisi ti kriva za najin razhod," jo je prepričeval Slovenec, enakega mnenja je bil tudi Anthony.

Anja in Gašper nista izgubljala časa.
Anja in Gašper nista izgubljala časa.
FOTO: VOYO

Že naslednje jutro je bilo vzdušje v vili boljše. Anja in Gašper nista izgubljala časa in sta se v paviljonu začela spogledovati, a ju je presenetilo sporočilo o novem izzivu. A prav izziv je znova razkril, da v vili še vedno vre. Mili je iz maščevanja za poljub izbrala Slovenca, kasneje pa je to storila tudi Anja. Med njunim vročim poljubom pod slapom ni manjkalo komentarjev jezne Srbkinje, da sta zlagana in da med njima ni ničesar pristnega ter da sta le predstava za javnost.

Mili je bila zelo jezna na Anjo in Gašperja med izzivom.
Mili je bila zelo jezna na Anjo in Gašperja med izzivom.
FOTO: VOYO

Njena reakcija je kasneje postala tudi predmet pogovora med Velenjčanko in Ljubljančanom, ki sta se na terasi sproščeno pogovarjala. Najprej sta komentirala dejstvo, da je Mili Gašperja med poljubljanjem namerno ugriznila, on pa je iz spoštovanja do Anje ni želel objeti in je roke držal za hrbtom. "Kako ti je bil všeč najin poljub?" je nato vprašal 28-letnik. Anja je priznala, da ji je bil zelo všeč, še posebej pa to, ko je slekel majico.

Slovenca sta se pod slapom strastno poljubljala.
Slovenca sta se pod slapom strastno poljubljala.
FOTO: VOYO

Medtem ko je Mili jezno komentirala njun odnos z Anthonyjem na gugalnici, pa sta Slovenca začutila, da je čas za korak dalje. Poljubila sta se. "Koliko časa si čakal tale poljub?" je vprašala Anja, Gašper pa je dodal, da je važno, da ga je dočakal. Kako se bo razvijal njun odnos? To bomo videli v novih epizodah.

Anja in Gašper sta se poljubila.
Anja in Gašper sta se poljubila.
FOTO: VOYO
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'Če bi ostala v vili, se med nama z Anthonyjem ne bi zgodilo nič'

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KOMENTARJI1

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inside1
16. 10. 2026 16.54
nič ne bo iz tega, Gašper pač poletava iz cveta na cvet.....
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