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Otok ljubezni Adria

Anja: Ljubim Gašperja. On: Čustva so bila močnejša z Mili

Ljubljana, 28. 10. 2026 08.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Kolo resnice, na katerem so otočani med poganjanjem pedal odgovarjali na vroča vprašanja sotekmovalcev, je poskrbelo za nove zaplete v vili. Valentin je moral razkriti, zakaj ne mara Matije, Drina se je morala zagovarjati, zakaj je vedno zraven, ko se v vili odvija drama, Lara pa je morala končno odgovoriti na vprašanje, ali je še vedno zaljubljena v Anthonyja. Na kolo resnice so sedli tudi Slovenci.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Med kolesom resnice je Mili sotekmovalko Aljo vprašala, ali se ji zdi, da sta skupaj z Anjo nekakšen klan, ki je oddaljen od preostalih deklet v vili. "Nisva v klanu. Izmed vseh deklet je Anja po mojem mnenju najbolj iskrena in vem, da kar njej povem, ne bo delila naprej. To mi je zelo pomembno."

Alja na kolesu resnice: Tukaj sem zaradi sebe in Anthonyja
Alja na kolesu resnice: Tukaj sem zaradi sebe in Anthonyja
FOTO: VOYO

Alja je odgovorila tudi na Larino vprašanje glede Anthonyja. "Ali si mu, ko sva bila še skupaj, res dejala, da ga boš izbrala med ponovno izbiro parov in da te ne zanima, kaj jaz o tem menim?" je zanimalo Laro. "Tukaj sem zaradi sebe in Anthonyja, ne zaradi tebe," ji je odvrnila Slovenka.

Na vroči kolesarski sedež je nato sedla Anja. "Ali ljubiš Gašperja?" je zanimalo otočane. "Ljubim ga," je odgovorila Slovenka in nekoliko zardela. "Si bila medtem, ko sva bila z Gašperjem še vedno par, iskrena glede svojih čustev?" je na to zanimalo Mili. Anja je priznala, da ni bila. "Nisem ti takoj priznala, da je med mano in Gašperjem nekaj, ampak menim, da to ni bila moja naloga."

Anja na kolesu resnice: Ljubim Gašperja
Anja na kolesu resnice: Ljubim Gašperja
FOTO: VOYO

Za nekaj drame pa je s svojimi odgovori poskrbel Gašper. "So bila tvoja čustva močnejša, ko si bil z Mili ali zdaj, ko si z Anjo?" je zanimalo Drino. "Z Mili sem bil dlje časa skupaj, zato so bila čustva močnejša. Z Anjo sem zdaj skupaj dva tedna," je odgovoril Slovenec, kar ni bilo všeč Anji. "Kaj za vraga? To mi sploh ni všeč. Mislim, da je bil njun odnos toksičen, najin pa ni. Pogovorila se bova, ker mi njegov odgovor sploh ni všeč."

Kolo resnice je v vili sprožilo več pogovorov. Lara je želela razčistiti odnos z Aljo, ki ji je dala jasno vedeti, da ne želi biti ujeta v ljubezenski trikotnik. Kako pa bo videti soočenje dveh Slovencev, Anje in Gašperja? Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

Gašper na kolesu resnice: Z Mili sem bil dlje časa skupaj, zato so bila čustva močnejša
Gašper na kolesu resnice: Z Mili sem bil dlje časa skupaj, zato so bila čustva močnejša
FOTO: VOYO

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