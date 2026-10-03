Anja o Gašperju: Meni se on ne zdi primeren za moža

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Na vročem kavču sta se voditeljici Dragani Mićalović pridružili Alja in Anja, dve Slovenki, dva bombshella, ki močno vplivata na dogajanje v vili. Še posebej zanimiv je Anjin odnos z edinim Slovencem v ljubezenskem šovu. "Z Gašperjem sva zelo dobra prijatelja. Gašper zelo rad flirta in vsakič, ko ima to možnost v vili, tudi flirta. Jaz ga vidim, ko se mi nasmeje, se mu nasmejem nazaj," je povedala.

Edini Slovenki sta skupaj prišli do voditeljice Dragane Mićalović. FOTO: VOYO

28-letnik je že vse od prihoda v šov v zvezi z Mili, a vseeno flirta tudi z drugimi. "Mene to ne moti, a moti me, da Mili to ne ve. A jaz nisem ta, ki bi ji to morala povedati, mislim, da ji mora to povedati Gašper," je razkrila in dodala, da je to povedala tudi rojaku. "Nočem jaz imeti problemov z njo, če ona misli, da sta si predana, on pa pravi, da si nista," je bila iskrena, nato pa je na vprašanje voditeljice še dodala, da misli, da je njun odnos toksičen in da malo igrata, da sta srečna.

Anja in Gašper se veliko pogovarjata. FOTO: VOYO

Pa je prepričana, da si s Slovencem nista v sorodu? "Mislim, da ne," se je zasmejala. Če bi ga ona malo bolj začela osvajati, je prepričana, da bi zelo hitro popustil. "Ne vidim ga kot moškega za resno zvezo, meni se on ne zdi primeren za moža," je še dodala.

Mili je Anjo vprašala, kaj ji Gašper govori. FOTO: VOYO

Ko so se kasneje punce same pogovarjale v dnevni sobi, je Mili Anjo vprašala, ali ji Gašper resnično govori, da si nista predana. "Mislim, da se moraš to ti z njim pogovoriti. On te ima zelo rad in 100-krat je rekel, da si mu všeč, da si njegov tip ženske, a rekel je tudi, da, če bi prišla neka bombshell, ki bi bila njegov tip in bi ji bil všeč, da bi jo bil pripravljen spoznati," ji je povedala Slovenka.

Anja je Mili povedala vse, nato pa so jo premagale solze. FOTO: VOYO

Nato so jo iz neznanega razloga premagale solze. "Zakaj jočeš?" so jo vprašale punce, a na to ni znala odgovoriti. Ko jo je Mili objela, ji je samo rekla, naj se ne spreminja za nobenega moškega v življenju in da si zasluži nekaj lepega. "Mogoče sem to čutila v sebi, a sem si lagala, da bi mi bilo lažje," pa je nato Srbkinja o njunem odnosu priznala dekletom.

Anja in Mili sta se na koncu pogovora objeli. FOTO: VOYO