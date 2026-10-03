Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
MasterChef Slovenija Otok ljubezni Adria Kmetija Vse najboljše novice Na lovu VOYO Prijavi se
Voyo.si
Otok ljubezni Adria

Anja o Gašperju: Meni se on ne zdi primeren za moža

Ljubljana, 03. 10. 2026 14.31 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
K.A.
anja

Anja in Alja sta na kavč pred voditeljico Dragano Mićalović sedli kot edini Slovenki v vili in dva bombshella, ki sta s svojim prihodom močno pretresla vilo. V svoj 'klan' sta dekleti zelo hitro pridobili tudi Gašperja, ki kot edini Slovenec rad čas preživlja s svojima rojakinjama. Po mnenju mnogih z Anjo celo preveč.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. 

Na vročem kavču sta se voditeljici Dragani Mićalović pridružili Alja in Anja, dve Slovenki, dva bombshella, ki močno vplivata na dogajanje v vili. Še posebej zanimiv je Anjin odnos z edinim Slovencem v ljubezenskem šovu. "Z Gašperjem sva zelo dobra prijatelja. Gašper zelo rad flirta in vsakič, ko ima to možnost v vili, tudi flirta. Jaz ga vidim, ko se mi nasmeje, se mu nasmejem nazaj," je povedala.

Edini Slovenki sta skupaj prišli do voditeljice Dragane Mićalović.
Edini Slovenki sta skupaj prišli do voditeljice Dragane Mićalović.
FOTO: VOYO

28-letnik je že vse od prihoda v šov v zvezi z Mili, a vseeno flirta tudi z drugimi. "Mene to ne moti, a moti me, da Mili to ne ve. A jaz nisem ta, ki bi ji to morala povedati, mislim, da ji mora to povedati Gašper," je razkrila in dodala, da je to povedala tudi rojaku. "Nočem jaz imeti problemov z njo, če ona misli, da sta si predana, on pa pravi, da si nista," je bila iskrena, nato pa je na vprašanje voditeljice še dodala, da misli, da je njun odnos toksičen in da malo igrata, da sta srečna.

Anja in Gašper se veliko pogovarjata.
Anja in Gašper se veliko pogovarjata.
FOTO: VOYO

Pa je prepričana, da si s Slovencem nista v sorodu? "Mislim, da ne," se je zasmejala. Če bi ga ona malo bolj začela osvajati, je prepričana, da bi zelo hitro popustil. "Ne vidim ga kot moškega za resno zvezo, meni se on ne zdi primeren za moža," je še dodala.

Mili je Anjo vprašala, kaj ji Gašper govori.
Mili je Anjo vprašala, kaj ji Gašper govori.
FOTO: VOYO

Ko so se kasneje punce same pogovarjale v dnevni sobi, je Mili Anjo vprašala, ali ji Gašper resnično govori, da si nista predana. "Mislim, da se moraš to ti z njim pogovoriti. On te ima zelo rad in 100-krat je rekel, da si mu všeč, da si njegov tip ženske, a rekel je tudi, da, če bi prišla neka bombshell, ki bi bila njegov tip in bi ji bil všeč, da bi jo bil pripravljen spoznati," ji je povedala Slovenka.

Anja je Mili povedala vse, nato pa so jo premagale solze.
Anja je Mili povedala vse, nato pa so jo premagale solze.
FOTO: VOYO

Nato so jo iz neznanega razloga premagale solze. "Zakaj jočeš?" so jo vprašale punce, a na to ni znala odgovoriti. Ko jo je Mili objela, ji je samo rekla, naj se ne spreminja za nobenega moškega v življenju in da si zasluži nekaj lepega. "Mogoče sem to čutila v sebi, a sem si lagala, da bi mi bilo lažje," pa je nato Srbkinja o njunem odnosu priznala dekletom.

Anja in Mili sta se na koncu pogovora objeli.
Anja in Mili sta se na koncu pogovora objeli.
FOTO: VOYO
Si upaš zaljubiti? Prijavi se in morda prav ti postaneš del nove zgodbe Otoka ljubezni Adria!

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
otok ljubezni adria voyo

Nekdanji tekmovalec Kmetije velik oboževalec Otoka ljubezni Adria

24ur.com 'Odkar sta v hiši Slovenki, se ves čas kregamo'
24ur.com Slovenski trio na terapiji: Gašper z zanimivo ponudbo Alji
24ur.com Zakaj je Anja Malešič sotekmovalce Kmetije označila za debile?
24ur.com Anja in Alja nista zadovoljni s svojima Lukoma
24ur.com Za koga Maja Grintal drži pesti v Sanjskem moškem Hrvaške?
24ur.com Gašper priznal, da mu je všeč Anja: Upam, da nisva v sorodu
24ur.com Slovenec: Če bodo ljudje glasovali, zaradi tega letim iz vile
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
03. 10. 2026 14.47
Santa Barbara je imela boljsi scenarij in vec akcije kot pa ta vaska gledaliska predstava.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Sharon Stone razkrila pretresljivo izkušnjo iz najstniških let: "Lahko bi rodila v stranišču"
To se zgodi, ko se starša prepirata pred otrokom
To se zgodi, ko se starša prepirata pred otrokom
Kako pripraviti otroka za šolo v naravi?
Kako pripraviti otroka za šolo v naravi?
Od tihe deklice do ene najbolj znanih slovenskih modnih ikon
Od tihe deklice do ene najbolj znanih slovenskih modnih ikon
zadovoljna
Portal
Ženske po 40. letu jih množično kupujejo: hlače, ki pristajajo skoraj vsaki postavi
Teh 5 znamenj bo retrogradno Venero občutilo najmočneje
Teh 5 znamenj bo retrogradno Venero občutilo najmočneje
Pozabite na kino: to je trenutno najbolj nor zmenek v Ljubljani
Pozabite na kino: to je trenutno najbolj nor zmenek v Ljubljani
Ženske so jim izpostavljene bolj kot moški: odkrili so jih v izdelku, ki ga nosimo vsak dan
Ženske so jim izpostavljene bolj kot moški: odkrili so jih v izdelku, ki ga nosimo vsak dan
vizita
Portal
To je eden najbolj zdravih zajtrkov, in ne, ni govora o jajcih ali ovsenih kosmičih
Navade, ki bi jih morale 'posvojiti' vse ženske nad 50. letom, če si želijo zdravega staranja
Navade, ki bi jih morale 'posvojiti' vse ženske nad 50. letom, če si želijo zdravega staranja
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Zakaj v odnosih vedno znova rešuješ druge (tudi ko te nihče ne prosi)
Zakaj v odnosih vedno znova rešuješ druge (tudi ko te nihče ne prosi)
cekin
Portal
Zakaj skoraj nič ne stane natanko 10 evrov? Trgovci zelo dobro vedo, kaj počnejo
Trik za krompirjeve počitnice, s katerim družina prihrani več sto evrov
Trik za krompirjeve počitnice, s katerim družina prihrani več sto evrov
Jesen 2026 bo za teh 5 znamenj prelomna: odpirajo se nove poslovne priložnosti
Jesen 2026 bo za teh 5 znamenj prelomna: odpirajo se nove poslovne priložnosti
Nekoč so denar dobili skoraj zastonj. Zdaj je 10 evropskih velikanov na tankem ledu
Nekoč so denar dobili skoraj zastonj. Zdaj je 10 evropskih velikanov na tankem ledu
moskisvet
Portal
Zakaj je ta šport obnorel Slovenijo?
Bila je zadnja jugoslovanska kraljica: njeno življenje je bilo vse prej kot pravljica
Bila je zadnja jugoslovanska kraljica: njeno življenje je bilo vse prej kot pravljica
Zakaj Afrika počasi razpada na dva dela?
Zakaj Afrika počasi razpada na dva dela?
Trening po 40. letu: Zakaj so mišice in regeneracija nujne
Trening po 40. letu: Zakaj so mišice in regeneracija nujne
dominvrt
Portal
Vsak mesec zavržemo kilogram hrane, ki bi jo še lahko pojedli
Ponoči na podstrešju slišite čudne zvoke? Ne gre nujno za miš
Ponoči na podstrešju slišite čudne zvoke? Ne gre nujno za miš
Napako pri shranjevanju drv dela skoraj vsak Slovenec. Posledice opazijo šele pozimi
Napako pri shranjevanju drv dela skoraj vsak Slovenec. Posledice opazijo šele pozimi
Zemljevid: to so kraji, kjer boste najlažje napolnili košare s kostanjem
Zemljevid: to so kraji, kjer boste najlažje napolnili košare s kostanjem
okusno
Portal
Vedno izgine s pladnja peciva: priljubljena sladica brez peke po receptu naše bralke
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado
Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado
Jesensko vikend kosilo: 5 receptov, med katerimi boste težko izbrali
Jesensko vikend kosilo: 5 receptov, med katerimi boste težko izbrali
voyo
Portal
Nasmeh
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Zgodba Taylor Swift
Zgodba Taylor Swift
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984