Anja o Gašperju: Meni se on ne zdi primeren za moža

Na vročem kavču sta se voditeljici Dragani Mićalović pridružili Alja in Anja, dve Slovenki, dva bombshella, ki močno vplivata na dogajanje v vili. Še posebej zanimiv je Anjin odnos z edinim Slovencem v ljubezenskem šovu. "Z Gašperjem sva zelo dobra prijatelja. Gašper zelo rad flirta in vsakič, ko ima to možnost v vili, tudi flirta. Jaz ga vidim, ko se mi nasmeje, se mu nasmejem nazaj," je povedala.
28-letnik je že vse od prihoda v šov v zvezi z Mili, a vseeno flirta tudi z drugimi. "Mene to ne moti, a moti me, da Mili to ne ve. A jaz nisem ta, ki bi ji to morala povedati, mislim, da ji mora to povedati Gašper," je razkrila in dodala, da je to povedala tudi rojaku. "Nočem jaz imeti problemov z njo, če ona misli, da sta si predana, on pa pravi, da si nista," je bila iskrena, nato pa je na vprašanje voditeljice še dodala, da misli, da je njun odnos toksičen in da malo igrata, da sta srečna.
Pa je prepričana, da si s Slovencem nista v sorodu? "Mislim, da ne," se je zasmejala. Če bi ga ona malo bolj začela osvajati, je prepričana, da bi zelo hitro popustil. "Ne vidim ga kot moškega za resno zvezo, meni se on ne zdi primeren za moža," je še dodala.
Ko so se kasneje punce same pogovarjale v dnevni sobi, je Mili Anjo vprašala, ali ji Gašper resnično govori, da si nista predana. "Mislim, da se moraš to ti z njim pogovoriti. On te ima zelo rad in 100-krat je rekel, da si mu všeč, da si njegov tip ženske, a rekel je tudi, da, če bi prišla neka bombshell, ki bi bila njegov tip in bi ji bil všeč, da bi jo bil pripravljen spoznati," ji je povedala Slovenka.
Nato so jo iz neznanega razloga premagale solze. "Zakaj jočeš?" so jo vprašale punce, a na to ni znala odgovoriti. Ko jo je Mili objela, ji je samo rekla, naj se ne spreminja za nobenega moškega v življenju in da si zasluži nekaj lepega. "Mogoče sem to čutila v sebi, a sem si lagala, da bi mi bilo lažje," pa je nato Srbkinja o njunem odnosu priznala dekletom.
Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.