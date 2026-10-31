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Otok ljubezni Adria

Anja o načrtih za prihodnost: Mogoče se selim v Ljubljano

Ljubljana, 31. 10. 2026 12.13 pred 45 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
anja

Po burnem razhodu z Mili je Gašper našel srečo z Anjo. Slovenca sta v zvezi vsak dan bolj srečna, a prepričana sta, da sta v šovu Otok ljubezni Adria prišla do točke, ko je ne moreta več nadgraditi. Pravi preizkus ju čaka, ko se kamere ugasnejo in 28-letnika se o tem veliko pogovarjata. A skupna prihodnost ju očitno prav nič ne skrbi, saj Anja že razmišlja o selitvi.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Turbolenten začetek zveze je ljubezen med Anjo in Gašperjem očitno le še okrepil. Zaljubljenca v Otoku ljubezni Adria vsak dan spoznavata, kako zelo sta si usojena, Velenjčanko pa je pretekli teden rojak navdušil s tem, ko ji je pokazal drugo plat sebe. "Spoznala sem, koliko je čustven, kako je romantičen in kako zna dekle pohvaliti. Veš, kako lep občutek je, ko ti nekdo pove, da si mu všeč," je povedala in dodala, da resnično ni pričakovala, da je on takšen človek. 

Anja in Gašper sta vsak dan bolj srečna.
Anja in Gašper sta vsak dan bolj srečna.
FOTO: VOYO

Kako pa na razvijanje njunega odnosa gleda Gašper? "Z njo se lahko povsem normalno pogovarjam, ne da bi razmišljal, ali je nekaj treba povedati ali ne," je dejal Slovenec in obenem priznal, da se je spremenil. "Da, spremenilo me je to, s kom sem sedaj v zvezi," se je strinjal z voditeljico, ko mu je dejala, da nekateri ljudje lahko iz nas potegnejo dobre, drugi pa tudi slabe stvari. 

Preberi še Anja: Ljubim Gašperja. On: Čustva so bila močnejša z Mili

Po koncu šova bo za Slovenca največji preizkus, kako bosta svojo ljubezen živela v resničnem življenju. A njiju to ne skrbi, tudi pogosto se pogovarjata o tej temi. "V Otoku ljubezni sva prišla do točke, kjer ne moreva narditi nič več. Najbolj pomembno bo, kako bova najin odnos razvijala, ko se kamere ugasnejo. Vemo, da to tukaj ni resnično življenje," je prepričana 28-letnica, ki je v smehu dodala: "Videli bomo, mogoče se selim v Ljubljano." Zakaj je Anja vesela, da je v šovu našla rojaka in kako na njuno zvezo gledajo ostali otočani? Preverite na VOYO

Slovenca sta predana le drug drugemu.
Slovenca sta predana le drug drugemu.
FOTO: VOYO
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fllicky
31. 10. 2026 12.58
Ogabna...oba dva.
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bibaleze
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