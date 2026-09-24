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Otok ljubezni Adria

Anja: Seveda ne bi rada spala sama

Ljubljana, 24. 09. 2026 18.10 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria - Anja

Otočane čaka nov izziv. Zopet bo nastopil čas za novo izbiro parov. Kdo bo večer zaključil v solzah? Kdo z novim partnerjem? Bo kdo ostal sam? Ne zamudite nove epizode ob 20. uri na VOYO.

Maske so začele padati. Alja bo dekletom dejala, da v vili ni nobenega fanta, ki bi jo zanimal. Ji bodo dekleta verjela? Anja, ki se bo prvo jutro v vili v postelji zbudila sama, bo iskreno priznala, da ji to ni všeč. Tudi Tara bo iskrena: "Nimam partnerja, ki bi mi ustrezal." Otočane bo čakala nova vroča igra in še nekaj – novo izbiranje parov. Zopet bodo tekle solze.

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike Androidov.

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KOMENTARJI4

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pingvinislo5
24. 09. 2026 19.16
bože mili kaj je naredila iz sebe z vsemi operacijami in botoksi.
Odgovori
+0
1 1
Amor Fati
24. 09. 2026 18.16
Dejmo ji šanso, da nam dokaže kolk dolgčasna je.
Odgovori
+5
5 0
124091204
24. 09. 2026 18.30
Amor spet nestrpno pričakuje novo epizodo, jutri bo pa spet komentiral da pada gledanost 🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
Amor Fati
24. 09. 2026 19.15
Če si novinec tle gor, je prav da veš, da sem tle gor že kar nekaj časa znan po svojih precej realnih komentarjih in po svojem sarkazmu. Če me kdo napade z nesramnostjo in nesmislom, da lahko prejme pluse, mu pa seveda nikoli ne ostanem dolžan. Če se pa kdo strinja z mojim realnim komentarjem in je povrhu vsega še spoštljiv in prijazen, mu pa z veseljem odgovorim na podobno spoštljiv in prijazen način. Glede te oddaje je pa tako, da je ta oddaja idealna za vadbo sarkazma, na podoben način kot je za vadbo sarkazma idealen brez-obrambni cirkusantski redni del lige NBA. Pa mi sploh ni treba gledat. Že ko preberem članek me mine pred gledanjem.
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0 0
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