Anja: Seveda ne bi rada spala sama

Maske so začele padati. Alja bo dekletom dejala, da v vili ni nobenega fanta, ki bi jo zanimal. Ji bodo dekleta verjela? Anja, ki se bo prvo jutro v vili v postelji zbudila sama, bo iskreno priznala, da ji to ni všeč. Tudi Tara bo iskrena: "Nimam partnerja, ki bi mi ustrezal." Otočane bo čakala nova vroča igra in še nekaj – novo izbiranje parov. Zopet bodo tekle solze.

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