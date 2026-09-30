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Otok ljubezni Adria

Anjin prvi poljub v vili: Vesela sem, da se je zgodil z njim

Ljubljana, 30. 09. 2026 09.01 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
anja, stefan, otok ljubezni adria

Anja in Luka sta po nekaj nesporazumih ugotovila, da nista primerna drug za drugega, zato se je Slovenka takoj podala v lov za novega partnerja. Najbolj od vseh ji je všeč Stefan, naklonjenost pa je obojestranska. Zjutraj ji je zato pripravil zajtrk, med pogovorom v postelji pa se je opogumil in jo poljubil.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. 

Anja je v šov vstopila kot 'bombshell', svojo srečo pa je najprej poskusila z mlajšim Lukom, a kmalu ugotovila, da med njima ni kemije. Na njeno srečo je v vilo le nekaj dni za njo prišel Stefan, ki ji je bil takoj všeč. "Vedno, ko sem s Stefanom, sem malo sramežljiva. V resnici nisem takšna, a ob njem nekaj čutim," je priznala v izjavi, zelo kmalu pa ugotovila tudi, da so občutki med njima obojestranski.

Stefan se je opogumil in poljubil Anjo.
Stefan se je opogumil in poljubil Anjo.
FOTO: VOYO

Po večernem zmenku na samem ob bazenu ji je zjutraj pripravil zajtrk, Anja pa ga je nato povabila v svojo posteljo na pogovor. Priznala mu je, da ji je všeč in da mu je že večer prej želela zaželeti lahko noč. "Ko smo se uredili za spanje, sem vprašala Anthonyja, če si dol na kavču, ker sem ti hotela reči lahko noč," mu je priznala, on pa jo je nato objel. Po tem kratkem objemu se je Stefan končno opogumil in jo poljubil. "To je moj prvi poljub tukaj in vesela sem, da se je zgodil s tabo," mu je priznala Slovenka, Srb pa ji je odgovoril, da bo zvečer spal pri njej. "Mogoče. Upam, da bom kmalu spala z nekom, s komer želim spati," je še dodala.

Anja in Stefan sta se dogovorila tudi, da bo ponoči spal pri njej.
Anja in Stefan sta se dogovorila tudi, da bo ponoči spal pri njej.
FOTO: VOYO

Kasneje je o tem, kaj se je zgodilo, poročala tudi svoji rojakinji. "Zgodil se je poljub. Bilo je zelo lepo. Bil je pravi trenutek, nič ni bilo na silo," je pripovedovala Alji, ki je bila zanjo iskreno vesela. Nato ji je še priznala, da si želi, da bi Stefan nocoj pri njej tudi prespal, a jo skrbi, kako bo, če pride do izbora parov. "Če bo Mijo izbiral prvi, me lahko izbere, a jaz bi bila raje s Stefanom," je še dodala.

Anja je o poljubu s Stefanom poročala Alji.
Anja je o poljubu s Stefanom poročala Alji.
FOTO: VOYO
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30. 09. 2026 10.17
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