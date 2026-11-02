Anthony in Gašper razkrila svoje favorite za zmago

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Finalni teden med tekmovalci ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria sproža številne pogovore o tem, kako bodo živeli, ko se vrnejo v realno življenje, kakšni bodo njihovi odnosi in katere ljubezni se bodo obdržale. A trenutno je še bolj pomembno vprašanje, kdo bo sploh prišel do finala, in svoje teorije sta razkrila Gašper in Anthony.

Gašper in Anthony sta ugibala, kateri pari bodo v finalu. FOTO: VOYO

Slovenec in Srb sta prepričana, da bi si mesto v finalu zaslužila onedva s svojima partnericama Anjo in Aljo ter Drina in Valentin, ki veljata za ljubljenca občinstva. Ko je Gašper Anthonjya vprašal, za koga misli, da bo v finalu, je ta kar veliko premišljeval, zato mu je svoje prepričanje povedal kar 28-letnik sam. "Mislim, da bova midva z najinima paroma ter Valentin in Drina. Ostaneta še Luka in Mili," je dejal, Anthony pa je dodal, da je sicer težko ugibati. "Luka in Mili bosta izpadla, ker sta najnovejši par," pa je nato brez težav o 'neresni' konkurenci povedal na izjavi.

Anthony se je strinjal, da imata z Aljo možnosti priti v finale. FOTO: VOYO

Med pogovorom sta se začela spraševati tudi, kdo bo imel vpliv na izbor finalnih parov in kdo bo izbral zmagovalca. "Misliš, da bodo glasovali gledalci?" je vprašal Ljubljančan, Srb pa je dejal: "Da, zdaj je vse odvisno od gledalcev." Bo temu res tako in kako točne so napovedi fantov o parih v finalu? Spremljajte na VOYO.

Bosta med najboljšimi tremi tudi Anja in Gašper? FOTO: VOYO