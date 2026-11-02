Anthony in Gašper razkrila svoje favorite za zmago

Finalni teden med tekmovalci ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria sproža številne pogovore o tem, kako bodo živeli, ko se vrnejo v realno življenje, kakšni bodo njihovi odnosi in katere ljubezni se bodo obdržale. A trenutno je še bolj pomembno vprašanje, kdo bo sploh prišel do finala, in svoje teorije sta razkrila Gašper in Anthony.
Slovenec in Srb sta prepričana, da bi si mesto v finalu zaslužila onedva s svojima partnericama Anjo in Aljo ter Drina in Valentin, ki veljata za ljubljenca občinstva. Ko je Gašper Anthonjya vprašal, za koga misli, da bo v finalu, je ta kar veliko premišljeval, zato mu je svoje prepričanje povedal kar 28-letnik sam. "Mislim, da bova midva z najinima paroma ter Valentin in Drina. Ostaneta še Luka in Mili," je dejal, Anthony pa je dodal, da je sicer težko ugibati. "Luka in Mili bosta izpadla, ker sta najnovejši par," pa je nato brez težav o 'neresni' konkurenci povedal na izjavi.
Med pogovorom sta se začela spraševati tudi, kdo bo imel vpliv na izbor finalnih parov in kdo bo izbral zmagovalca. "Misliš, da bodo glasovali gledalci?" je vprašal Ljubljančan, Srb pa je dejal: "Da, zdaj je vse odvisno od gledalcev." Bo temu res tako in kako točne so napovedi fantov o parih v finalu? Spremljajte na VOYO.
Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.