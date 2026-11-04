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Otok ljubezni Adria

Anthony: Jaz imam velike načrte z Aljino gibčnostjo

Ljubljana, 04. 11. 2026 13.00 pred 51 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
Anthony je bil navdušen nad Aljino gibčnostjo.

Šov talentov, ki so ga otočani pripravili pretekli večer, je zahteval tudi ustrezno predpripravo. Ker se je Alja odločila, da bo pokazala svoje gimnastične sposobnosti, se je morala dobro ogreti in tudi malo povaditi, kar je počela pred očmi Anthonyja in Gašperja. Fanta si seveda nista mogla kaj, da ob tem ne bi pomislila tudi na nekoliko bolj 'strastne' aktivnosti.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Na šov talentov, ki smo ga gledali v zadnji epizodi Otoka ljubezni Adria, so se otočani morali predhodno pripraviti. Medtem ko sta Gašper in Anthony v paviljonu sestavljala svojo rap pesem, je Alja vadila svoj nastop. Odločila se je za gimnastiko, medtem ko se je ogrevala, pa fanta enostavno nista mogla spregledati njene gibljivosti.

Alja je vadila pred Anthonyjem in Gašperjem.
Alja je vadila pred Anthonyjem in Gašperjem.
FOTO: VOYO

Pogled jima je zato redno uhajal k njej, misli pa v povsem druge vode. Njeno 'zvijanje' ju je odpeljalo na idejo o tem, kaj vse je Slovenka sposobna početi med rjuhami, in ko ji je Anthony dejal, da ima velike načrte z njo, je takoj vedela, na kaj misli. 25-letnici je pohvala seveda dobro dela, in ko jo je njen dragi vprašal, kako dolg bo njen nastop, ga je nekoliko narobe razumela. "Koliko pa ti želiš?" mu je odgovorila.

Nato se jima je pridružila v paviljonu.
Nato se jima je pridružila v paviljonu.
FOTO: VOYO

Njen odgovor je vse tri, vključno z Gašperjem, ki je vse skupaj spremljal na kavču, spravil v smeh. "Minuto do dve," se je nato popravila, Srb pa se je dalje šalil: "Hej, to je dolgo. To je maraton za prvič." Nato ga je Alja odslovila z besedami, naj ji ne teži med pripravami, Anthony pa se je branil, da mu je konkurenca in da jo mora zbegati. Kako se je nato izkazala v šovu talentov in ali je njen nastop navdušil njenega dragega, pa preverite na VOYO.

Je bil Anthonyju všeč Aljin nastop?
Je bil Anthonyju všeč Aljin nastop?
FOTO: VOYO
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KOMENTARJI1

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YouRangMyLord
04. 11. 2026 14.00
Tak 22ih letnik ima z njo pri njenih 26ih namen samo svoj bodycount povečat in nič drugega. Sej je to že dojela samo odglumit je morala v šovu do konca.
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