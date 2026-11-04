Anthony: Jaz imam velike načrte z Aljino gibčnostjo

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Na šov talentov, ki smo ga gledali v zadnji epizodi Otoka ljubezni Adria, so se otočani morali predhodno pripraviti. Medtem ko sta Gašper in Anthony v paviljonu sestavljala svojo rap pesem, je Alja vadila svoj nastop. Odločila se je za gimnastiko, medtem ko se je ogrevala, pa fanta enostavno nista mogla spregledati njene gibljivosti.

Alja je vadila pred Anthonyjem in Gašperjem. FOTO: VOYO

Pogled jima je zato redno uhajal k njej, misli pa v povsem druge vode. Njeno 'zvijanje' ju je odpeljalo na idejo o tem, kaj vse je Slovenka sposobna početi med rjuhami, in ko ji je Anthony dejal, da ima velike načrte z njo, je takoj vedela, na kaj misli. 25-letnici je pohvala seveda dobro dela, in ko jo je njen dragi vprašal, kako dolg bo njen nastop, ga je nekoliko narobe razumela. "Koliko pa ti želiš?" mu je odgovorila.

Nato se jima je pridružila v paviljonu. FOTO: VOYO

Njen odgovor je vse tri, vključno z Gašperjem, ki je vse skupaj spremljal na kavču, spravil v smeh. "Minuto do dve," se je nato popravila, Srb pa se je dalje šalil: "Hej, to je dolgo. To je maraton za prvič." Nato ga je Alja odslovila z besedami, naj ji ne teži med pripravami, Anthony pa se je branil, da mu je konkurenca in da jo mora zbegati. Kako se je nato izkazala v šovu talentov in ali je njen nastop navdušil njenega dragega, pa preverite na VOYO.