Anthony: Nekdo bo šel domov, to je zagotovo

Večer prej sta jih zapustila Anamarija in Toni, zdaj pa so otočani znova prejeli važno sporočilo, ki bo vplivalo na usodo enega od tekmovalcev. Obisk voditeljice Dragane Mićalović namreč ni bil tako nedolžen, kot se je morda zdelo. Vprašanja, ki jih je postavljala, so bila resda pozitivna, a imajo veliko težo.

Kakšne posledice bo nosil otočan, ki je pristal na dnu lestvice? FOTO: VOYO

Kakšne posledice bo nosil otočan, ki so ga ostali sotekmovalci povsem nevede uvrstili na zadnje mesto pri odgovorih o povezovanju parov? Bo znova nekdo zapustil vilo, kot je prepričan Anthony? Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.