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Otok ljubezni Adria

Anthony: Nekdo bo šel domov, to je zagotovo

Ljubljana, 22. 10. 2026 18.45 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
anthony

Niti en večer v vili Otoka ljubezni Adria otočanom ne pusti mirnega spanca. Tokrat so tik pred odhodom v posteljo izvedeli, da je bil obisk voditeljice Dragane Mićalović veliko bolj pomemben, kot so mislili. Odgovori fantov so namreč vplivali na usodo enega od njih. Kaj bo to pomenilo za njegov obstanek v vili?

Večer prej sta jih zapustila Anamarija in Toni, zdaj pa so otočani znova prejeli važno sporočilo, ki bo vplivalo na usodo enega od tekmovalcev. Obisk voditeljice Dragane Mićalović namreč ni bil tako nedolžen, kot se je morda zdelo. Vprašanja, ki jih je postavljala, so bila resda pozitivna, a imajo veliko težo.

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FOTO: VOYO

Kakšne posledice bo nosil otočan, ki so ga ostali sotekmovalci povsem nevede uvrstili na zadnje mesto pri odgovorih o povezovanju parov? Bo znova nekdo zapustil vilo, kot je prepričan Anthony? Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

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