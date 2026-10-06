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Otok ljubezni Adria

Anthony poljubil drugo, Lara besna: Odvratna je

Ljubljana, 06. 10. 2026 22.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Anthony je dejstvo, da je sveže 'samski', hitro izkoristil. Jutro po tem, ko sta se z Laro razšla, je začel osvajati Aljo, še isto popoldne pa poljubil Aliso. Vroče strasti je še dodatno podžgala igra Papirnati poljub. Otočani so si morali list papirja podajati z usti – če jim je ta padel, je sledilo vroče vprašanje ali še bolj vroč izziv.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. 

"To je moj najslabši dan v vili." Tako je Lara opisala svoj prvi dan po razhodu z Anthonyjem. Medtem ko je šarmer srčne rane hitro zdravil z osvajanjem Alje in poljubljanjem Alise, se je Lara spraševala, kaj naj sploh počne v vili, kjer je nihče drug ne privlači.

Otok ljubezni Adria - Lara
Otok ljubezni Adria - Lara
FOTO: VOYO

"Odvratna je. Odvratna," je bila nad Aliso razočarana Lara. Opazila je namreč, da na zapestju nosi Anthonyjevo zapestnico. "Anthony mi je že pred dvema tednoma dejal, da mu ta zapestnica veliko pomeni. Ko sem videla, da jo nosi Alisa, mi je padel mrak pred oči." Laro so nato oblile solze: "To je zame konec. Vsega je kriv Anthony in samo Anthony." Da Alisa ni tako nedolžna, kot je sprva videti, se je strinjala tudi Alja.

Zgodbe še zdaleč ni konec. Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

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