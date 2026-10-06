Anthony poljubil drugo, Lara besna: Odvratna je

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"To je moj najslabši dan v vili." Tako je Lara opisala svoj prvi dan po razhodu z Anthonyjem . Medtem ko je šarmer srčne rane hitro zdravil z osvajanjem Alje in poljubljanjem Alise , se je Lara spraševala, kaj naj sploh počne v vili, kjer je nihče drug ne privlači.

"Odvratna je. Odvratna," je bila nad Aliso razočarana Lara. Opazila je namreč, da na zapestju nosi Anthonyjevo zapestnico. "Anthony mi je že pred dvema tednoma dejal, da mu ta zapestnica veliko pomeni. Ko sem videla, da jo nosi Alisa, mi je padel mrak pred oči." Laro so nato oblile solze: "To je zame konec. Vsega je kriv Anthony in samo Anthony." Da Alisa ni tako nedolžna, kot je sprva videti, se je strinjala tudi Alja.

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