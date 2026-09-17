Anthony predan Lari, a Alja mu je zamajala tla pod nogami

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V vili na Tenerifu je nedavno prišlo do nepričakovanega preobrata. V ljubezenski šov Otok ljubezni Adria sta vstopili dve novi dekleti, Alja in Marija Tereza, ter s svojim prihodom poskrbeli za kar nekaj začudenih pogledov. Še celo tisti, ki je trdil, da mu niti prihod bombshella ne bo zamajal tal pod nogami, se je tokrat moral ugrizniti v jezik.

Tako je dejstvo, da Anthony ni odklonil poljuba z novinkama, močno razjezilo Laro. Anthony je poln slabe vesti nato vsem razlagal, koliko mu Lara pomeni, a vseeno priznal, da ni povsem oddan. "Lara mi je res všeč, začel sem gojiti neka čustva do nje, a zavedam se, da lahko zdaj pride neki bombshell, ki je višji od mene in ima več tetovaž kot jaz," je sotekmovalcu Vukašinu priznal 22-letnik.

Ne le novinka, spor med Laro in Anthonyjem pa vedno znova povzroči tudi njuna razlika v letih. Mladenka je od otočana mlajša le tri leta, a njega to zelo moti. Ob njegovi opazki na njena leta med skupnim druženjem na kavču pa je bilo Lari dovolj. Jezno je odšla v sobo. "Nenehno mi ponavlja, da ima raje starejše. Potem pa pojdi in bodi s starejšo," je prekipelo Lari, ki ob pogovoru z dekleti ni mogla več zadrževati solz.

Nad njeno reakcijo pa je bil Anthony močno razočaran; da je dekle pri 19 letih nezrelo, pa se je strinjal tudi Jovan. Sam je namreč prav tako imel spor z njo, ki se je končal tako, da je jezno zapustila teraso med njunim prepirom. Kljub vsemu je pri igri s kokosi Anthony kot trenutni otočan brez partnerja izbral Laro, ki se je z njim v paru veliko bolje odrezala kot takrat, ko je sodelovala z Jovanom.

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