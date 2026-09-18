Anthony se je odprl Alji: Ta tetovaža je za mojega prijatelja

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Anthony še vedno ostaja razdvojen, saj se ne more povsem odločiti, ali bi izbral Laro ali Aljo. S slednjo ima namreč zelo dobre pogovore, navdušila ga je tudi s poljubljanjem, z mlajšo Laro pa imata ves čas neke težave. Kot je 22-letnik priznal fantom na otoku, se Slovenka bolje poljublja, prav tako se z njo lahko pogovarja o veliko bolj pomembnih stvareh. "S tabo sem popolnoma iskren, nikomur nisem zaupal toliko kot tebi," je povedal nekdanji košarkar.

Alja si želi Anhtonyja bolje spoznati. FOTO: VOYO

Tako ji je v enem od pogovorov razkril tudi pomen svoje najljubše tetovaže. Slovenka in Srb sta se na terasi pogovarjala o svojih telesnih poslikavah. Alja jih ima na telesu 26, kar je več od Anthonyja. "Moja najljubša je ta, saj je namenjena pokojnemu prijatelju. Bilo mi je zelo težko. Bil sem na zabavi, pa mi je prijatelj prinesel telefon in mi povedal, da je Omar umrl. Bil sem v šoku. Predstavlja uro, ko sem dobil telefonski klic, in stopnice, ki vodijo do nebes," ji je razkril.

Anthony je Slovenki zaupal pomen svoje najljubše tetovaže. FOTO: VOYO