Bo Anthony zaradi Lare zapustil Aljo?

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Morda je bilo videti, da se je ljubezenski trikotnik Lara, Anthony in Alja zaključil, saj ga je za nekaj časa zasenčila drama med Mili, Gašperjem in Anjo, a zdaj se zopet vrača. Številni otočani so namreč opazili, da Anthony do svoje nekdanje partnerice še vedno nekaj čuti, z novo pa še ni razvil globljega odnosa. Imajo prav?

Alja in Anthony sta trenutno par. FOTO: VOYO

22-letnik se je z Laro, s katero je bil na začetku šova močno povezan, zaradi stagniranja odnosa odločil za prijateljski razhod in še vedno sta ostala močna podpora drug drugemu. 19-letnici celo predstavlja tako dobrega prijatelja, da ga v izzivih poljubljanja vedno izbere kot edino možnost, ki je na voljo. Takšna dejanja pa vedno bolj in bolj motijo Aljo, ki je prepričana, da je Lara še vedno zaljubljena vanj.

Ali je Anthony še vedno zaljubljen v Laro? FOTO: VOYO

A Slovenka, ki trenutno greje posteljo Srbu, ni edina, ki je to opazila. Tako Luka, Lidia kot tudi Valentin so opazili, da je svoji nekdanji partnerki močno naklonjen tudi Anthony sam. Za razliko od Alje so oni prepričani, da ima 22-letnik celo močnejša čustva do Lare kot ona do njega. Ko ga je Valentin vprašal, ali bi še kaj imel z Laro, mu Anthony ni znal odgovoriti. "Nikoli ne reci nikoli. Lara mi bo vedno všeč," je priznal in dodal: "Z Aljo imava kemijo, a ljubezni med nama še ni."

Valentin je Anthonyju povedal, kaj si misli o njunem odnosu z Laro. FOTO: VOYO

Valentin mu je ob pogovoru še povedal, da mu je Alja malo potarnala o tem, da je zelo veliko v družbi Lare in se z njo pogovarja ter zabava, do nje pa pride samo, ko ji da poljub. "Mislim, da je malo ljubosumna na Laro, a rekla mi ni nič," je bil iskren Anthony. Obenem je še priznal, da mu bo vedno mar za Laro, nato pa prijatelja vprašal: "Misliš, da ljubim Laro?" Kaj mu je odgovoril Valentin in ali se bo Anthony znova odločil poskusiti z Laro? Preverite na VOYO.

Anthony ni povsem prepričan, kaj čuti. FOTO: VOYO