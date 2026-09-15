Bo v vili kmalu še večja gneča?

"Nisem tip ženske, ki bi doma sedela in čakala, da bi komu stregla," bo v novi epizodi Vukašinu jasno dala vedeti Tara. "To je zame alarm," bo priznal Vukašin. Anthony bo postavljen pred izziv – izbrati bo moral eno od otočank in jo povabiti na zmenek, medtem ko se bodo nekateri drugi spraševali, ali bo v vili kmalu še bolj pestro? Bo na vroči Tenerif prišel novi 'bombshell'?

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