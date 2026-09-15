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Otok ljubezni Adria

Bo v vili kmalu še večja gneča?

Ljubljana, 15. 09. 2026 16.55 pred 4 minutami 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Na VOYO bo ob 20. uri čas za svežo epizodo ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria, kjer bo v vili na Tenerifu zopet pestro. Otočan Anthony bo postavljen pred izziv, Tara bo iskrena z Vukašinom, nekateri pa se bodo spraševali, ali bo v vili kmalu še bolj pestro?

Ne zamudite nove epizode ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

"Nisem tip ženske, ki bi doma sedela in čakala, da bi komu stregla," bo v novi epizodi Vukašinu jasno dala vedeti Tara. "To je zame alarm," bo priznal Vukašin. Anthony bo postavljen pred izziv – izbrati bo moral eno od otočank in jo povabiti na zmenek, medtem ko se bodo nekateri drugi spraševali, ali bo v vili kmalu še bolj pestro? Bo na vroči Tenerif prišel novi 'bombshell'?

Ne zamudite nove epizode ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike Androidov.

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