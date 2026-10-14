Bo vroč poljub z Anjo usoden za Gašperja in Mili?

Včerajšnja epizoda se je končala na vrhuncu. Po igri slepega ocenjevanja poljubov, za katero se zdi, da je bila zadnji žebelj v krsto zveze Gašperja in Mili , sta Slovenec in Srbkinja sedla za pogovor na štiri oči. "Kaj se dogaja?" je želela vedeti Mili. "Zadnjih nekaj dni sem razmišljal. Veliko sva govorila o problemih. Po eni strani te imam rad, po drugi pa menim, da nisva drug za drugega ...," je besede izbiral Gašper. In kaj sledi?

Je bil vroč poljub z Anjo usoden za Gašperja in Mili? Je dejstvo, da si Gašper na skrivaj želi dodatnega raziskovanja povezanosti z Anjo, kaplja čez rob? Ne zamudite nove epizode ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria, ki ob 20. uri prihaja na VOYO.

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