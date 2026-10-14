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Otok ljubezni Adria

Bo vroč poljub z Anjo usoden za Gašperja in Mili?

Ljubljana, 14. 10. 2026 18.42 pred 42 minutami 1 min branja 3

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Ob 20. uri bo na VOYO znano, kakšna usoda čaka zvezo Gašperja in Mili. Že tako načet odnos je namreč še dodatno ogrozila vroča igra, v kateri so fantje s prevezanimi očmi morali ocenjevati poljube otočank. Poljub med Gašperjem in Anjo je bil po Milijinem okusu predolg in preveč strasten, Gašper pa si je na skrivaj zaželel, da bi se še kdaj ponovil.

Včerajšnja epizoda se je končala na vrhuncu. Po igri slepega ocenjevanja poljubov, za katero se zdi, da je bila zadnji žebelj v krsto zveze Gašperja in Mili, sta Slovenec in Srbkinja sedla za pogovor na štiri oči. "Kaj se dogaja?" je želela vedeti Mili. "Zadnjih nekaj dni sem razmišljal. Veliko sva govorila o problemih. Po eni strani te imam rad, po drugi pa menim, da nisva drug za drugega ...," je besede izbiral Gašper. In kaj sledi?

Kako se bo končal pogovor med Mili in Gašperjem?
Kako se bo končal pogovor med Mili in Gašperjem?
FOTO: VOYO

Je bil vroč poljub z Anjo usoden za Gašperja in Mili? Je dejstvo, da si Gašper na skrivaj želi dodatnega raziskovanja povezanosti z Anjo, kaplja čez rob? Ne zamudite nove epizode ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria, ki ob 20. uri prihaja na VOYO.

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

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KOMENTARJI3

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dinamit
14. 10. 2026 19.25
Saj ne morem verjeti, da to prostituiranje sploh kdo dela. Še manj pa mi je jasno, kako so se na Pop tv sploh lotili producirati tako "oddajo", ki mladim daje zgled, kako brez dela in izobrazbe lahko služiš na sramoten način
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0 0
inside1
14. 10. 2026 19.17
on je svoje pri njej že dobil, zdaj pa treba še kako drugo, je pač bolj žigolo sorte kot pa kaj drugega....
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0 0
tadej991
14. 10. 2026 18.49
Bogi starši...
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