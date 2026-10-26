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Otok ljubezni Adria

'Bombshell' Matija ve, kaj hoče, in ne mara igric

Ljubljana, 26. 10. 2026 10.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria - Matija

Kdo je novinec Matija, ki je vstopil v ljubezenski šov Otok ljubezni Adria in takoj pritegnil pozornost nekaterih samskih deklet v vili? Spoznajte 25-letnika, ki zase pravi, da je iskren in neposreden ter da za svojimi besedami vedno stoji, in ne zamudite nove epizode ob 20. uri na VOYO.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Matija prihaja iz Novega Sada in je po poklicu podjetnik. Star je 25 let, družina pa mu pomeni največ na svetu. Vedno se je zgledoval po očetu, ki mu je s svojimi zgodbami o zamujenih priložnostih dal vedeti, da je treba v življenju tvegati in poprijeti za priložnosti, ko se pojavijo. Zdaj mu je na prvem mestu kariera, zato se ozira po novih poslovnih možnostih, predvsem v dubajskih nepremičninah, v katerih vidi pot do uspešne prihodnosti.

'Bombshell' Matija.
'Bombshell' Matija.
FOTO: VOYO

V ljubezni natanko ve, kaj hoče, in ne mara igric. Pravi, da je iskren in neposreden ter da za svojimi besedami vedno stoji. Dekletom se približa samozavestno, a spoštljivo, zavrnitev pa sprejme mirno, brez dramatiziranja. Pritegnejo ga fit, športna dekleta, lep nasmeh, izrazite oči in samozavest. A videz ni vse, išče partnerico z lastnimi interesi, cilji in življenjem, saj ima tudi sam velike načrte, ki jih želi uresničiti.

Čeprav mu je zdaj najpomembnejša kariera, zna ceniti drobne stvari, ki naredijo zvezo posebno. V idealnem skupnem popoldnevu s partnerico skupaj kuhata, gledata filme, večerjata v dobri restavraciji ali se spontano odpeljeta na daljšo vožnjo. Rad preseneti s pozornostjo ali drobnim darilom. Pravi, da ni ravno ljubosumen in da partnerici svobode nikoli ne bi omejeval. Ne mara negotovosti, ko mu je nekdo všeč, želi odkrito govoriti in vedeti, pri čem je.

Si upaš zaljubiti? Prijavi se in morda prav ti postaneš del nove zgodbe Otoka ljubezni Adria!

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

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