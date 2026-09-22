Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
MasterChef Slovenija Otok ljubezni Adria Kmetija Vse najboljše novice Na lovu VOYO Prijavi se
Voyo.si
Otok ljubezni Adria

Burna epizoda za oba Slovenca: Alja zaljubljena, Gašper v dvomih

Ljubljana, 22. 09. 2026 08.00 pred 34 minutami 2 min branja 4

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

V ponedeljkovi epizodi Otok ljubezni Adria je dogajanje zaznamovala igra številk, ki je pare spodbudila v prve resnejše pogovore. Medtem ko je sveže poparčkana Slovenka Alja lebdela na oblaku zatreskanosti, je Slovenec Gašper padel na realna tla.

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Slovenka Alja z metuljčki v trebuhu

"Zelo sem vesela, da je prišel in izbral mene," je po prvi noči z Luko povedala Alja, ki je izbrancu že prvo noč namenila poljub. "Vesela sem, da sva skupaj." Priznala je, da ni verjela, da jo lahko nekdo že na prvi pogled tako privlači ter da se z njim tako poveže.

Otok ljubezni Adria - Alja in Luka
Otok ljubezni Adria - Alja in Luka
FOTO: VOYO

Hrvat je Slovenki pripravil zajtrk, ona pa mu je priznala, da je bila noč, prespana skupaj z njim v isti postelji, odlična. "Ne želim, da misliš, da sem vesela s teboj zgolj zato, ker sem bila prej sama," mu je še dala jasno vedeti. "Pogled je bil dovolj, da sva oba vedela, da je med nama kemija."

Slovenec Gašper po igri številk poln pomislekov

Ljubljančana je zmotilo dejstvo, da je imela njegova Mili v preteklosti devet spolnih partnerjev. Odprtih ust ga je pustila tudi visoka številka laži, ki jih je izrekla svojim nekdanjim partnerjem. Mili mu je pojasnila, da je imela v preteklosti več toksičnih zvez, za katere ni vedela, kako jih končati.

Otok ljubezni Adria - Mili
Otok ljubezni Adria - Mili
FOTO: VOYO

"A veš, kako to zveni? Ti izbiraš moške. In vsi so toksični," ji je odgovoril Slovenec in dodal, da nekaj 'krivde' vsekakor leži tudi na njej. Srbkinja ga je soočila tudi z dejstvom: medtem ko je Mili razumela Gašperjevo število spolnih partnerjev (50), je Slovenca razburilo, da je Mili spala z devetimi. "Kako je to OK?" ga je vprašala, on pa: "O tem ne bom govoril."

Mili je pogovor zapustila v solzah in z vprašanjem – je Gašper pravi moški zanjo? Kaj to pomeni za njun odnos z Gašperjem? Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
otok ljubezni adria voyo

Kdo ima 92 spolnih partnerjev in kdo je največkrat varal?

24ur.com Ljubezenska zgodba Kaje in Karla, ki se je začela pred kamero
24ur.com Gašper razkril največjo napako, ki jo je naredil v ljubezni
24ur.com Se Anthonyjeva zgodba v Otoku ljubezni končuje?
24ur.com Manja Šernek po izpadu iz hrvaške Kmetije: Moram se še vrniti v ta šov
24ur.com O kemiji med Slovencem in Srbkinjo govori cela vila
Moskisvet.com Slovenec ni dolgo čakal: že prvo noč končal v objemu Srbkinje
24ur.com Za koga Maja Grintal drži pesti v Sanjskem moškem Hrvaške?
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
biggbrader
22. 09. 2026 08.34
Tudi Asta je zaljubljena v Dušana.
Odgovori
0 0
inside1
22. 09. 2026 08.24
Ta Gašper se vede kot bi bil striper z polnim paketom. Z temi številkami pa tak verjetno vsi lažejo. Malo hecno, sam se hvali z številko, na žensko mu pa ne paše, če jih je 10 imela..... Razumi ta svet.....
Odgovori
0 0
dinamit
22. 09. 2026 08.09
Zanima me, ali je prostituiranje in promoviranje le-tega zakonsko dovoljeno? Ker če prav razumem koncept oddaje, gre pri tem ravno za to. Starši morajo biti na sodelujoče, predvsem dekleta, sila ponosni.
Odgovori
+2
2 0
abc123def456
22. 09. 2026 08.17
lahko da so starsi enaki, in gre koncept samo naprej z novo generacijo
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Ni osvojila emmyja, je pa pritegnila vse poglede
Prehlad za prehladom: ali otrok res nima dovolj odpornosti?
Prehlad za prehladom: ali otrok res nima dovolj odpornosti?
Sta zvezdnika v resnici brata?
Sta zvezdnika v resnici brata?
Igralka povsem očarana nad vnukom: "Če bi lahko, bi ga imela doma"
Igralka povsem očarana nad vnukom: "Če bi lahko, bi ga imela doma"
zadovoljna
Portal
Spomnite se plavolaske z najdaljšimi nogami na svetu? Tako je videti danes
Dnevni horoskop: Ovni zaupajo intuiciji, rake čaka nežnost
Dnevni horoskop: Ovni zaupajo intuiciji, rake čaka nežnost
Cherry cola je nazaj: barva las, ki bo zaznamovala letošnjo jesen
Cherry cola je nazaj: barva las, ki bo zaznamovala letošnjo jesen
Superge, ki jih bomo to jesen videvale povsod
Superge, ki jih bomo to jesen videvale povsod
vizita
Portal
Bi lahko krvni testi napovedali težave s spominom?
Zdravnik opozarja na navado, ki lahko uničuje zobe bolj kot sladkarije
Zdravnik opozarja na navado, ki lahko uničuje zobe bolj kot sladkarije
Po 60. letu mišice ne izginejo čez noč, ta vsakodnevna navada jih lahko pomaga ohraniti
Po 60. letu mišice ne izginejo čez noč, ta vsakodnevna navada jih lahko pomaga ohraniti
Se vsako jesen zbujate z zamašenim nosom? Krivec je lahko v vaši spalnici
Se vsako jesen zbujate z zamašenim nosom? Krivec je lahko v vaši spalnici
cekin
Portal
Prejema 2.232 evrov pokojnine, a pravi, da si dopusta ne more več privoščiti
Odlašate s prenovo ali večjim nakupom? To vas lahko stane več, kot mislite
Odlašate s prenovo ali večjim nakupom? To vas lahko stane več, kot mislite
Premalo revmatologov: število specialistov pada, bolniki čakajo
Premalo revmatologov: število specialistov pada, bolniki čakajo
Uspešna kirurginja pustila varno službo in izbrala življenje na morju: danes pravi, da je srečnejša kot kadarkoli
Uspešna kirurginja pustila varno službo in izbrala življenje na morju: danes pravi, da je srečnejša kot kadarkoli
moskisvet
Portal
Se spomnite Nadie iz Ameriške pite? Danes je stara 53 let in počne nekaj, česar ne bi pričakovali
Ta preprost trik na stranišču lahko olajša odvajanje blata: brez napenjanja in dolgega sedenja
Ta preprost trik na stranišču lahko olajša odvajanje blata: brez napenjanja in dolgega sedenja
Zakaj na koncu nihče ne obžaluje, da je premalo delal
Zakaj na koncu nihče ne obžaluje, da je premalo delal
Diana ni ljubila Dodija? Brat razkril pravi razlog
Diana ni ljubila Dodija? Brat razkril pravi razlog
dominvrt
Portal
Zaradi tega smrdljivci vdirajo v vaš dom
Večina naredi to napako pri pripravi kozarcev in šele pozimi ugotovi, da je ozimnica pokvarjena
Večina naredi to napako pri pripravi kozarcev in šele pozimi ugotovi, da je ozimnica pokvarjena
Videti so kot rečne struge, a niso: slovenski raziskovalci razkrili skrivnost avstralskega krasa
Videti so kot rečne struge, a niso: slovenski raziskovalci razkrili skrivnost avstralskega krasa
Kako pospešiti zorenje kakija? S tem preprostim trikom bo hitreje dozorel
Kako pospešiti zorenje kakija? S tem preprostim trikom bo hitreje dozorel
okusno
Portal
V MasterChefu je ostal brez ekipe, nato pa pripravil tri jedi in zmagal
Domači burger lahko hitro pokvarite: teh 6 napak dela skoraj vsak
Domači burger lahko hitro pokvarite: teh 6 napak dela skoraj vsak
Ko imate tortilje in mleto meso, jih pripravite na ta način – v manj kot uri
Ko imate tortilje in mleto meso, jih pripravite na ta način – v manj kot uri
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Sablja
Sablja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961