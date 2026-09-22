Burna epizoda za oba Slovenca: Alja zaljubljena, Gašper v dvomih

"Zelo sem vesela, da je prišel in izbral mene," je po prvi noči z Luko povedala Alja , ki je izbrancu že prvo noč namenila poljub. "Vesela sem, da sva skupaj." Priznala je, da ni verjela, da jo lahko nekdo že na prvi pogled tako privlači ter da se z njim tako poveže.

Hrvat je Slovenki pripravil zajtrk, ona pa mu je priznala, da je bila noč, prespana skupaj z njim v isti postelji, odlična. "Ne želim, da misliš, da sem vesela s teboj zgolj zato, ker sem bila prej sama," mu je še dala jasno vedeti. "Pogled je bil dovolj, da sva oba vedela, da je med nama kemija."

Ljubljančana je zmotilo dejstvo, da je imela njegova Mili v preteklosti devet spolnih partnerjev. Odprtih ust ga je pustila tudi visoka številka laži, ki jih je izrekla svojim nekdanjim partnerjem. Mili mu je pojasnila, da je imela v preteklosti več toksičnih zvez, za katere ni vedela, kako jih končati.

"A veš, kako to zveni? Ti izbiraš moške. In vsi so toksični," ji je odgovoril Slovenec in dodal, da nekaj 'krivde' vsekakor leži tudi na njej. Srbkinja ga je soočila tudi z dejstvom: medtem ko je Mili razumela Gašperjevo število spolnih partnerjev (50), je Slovenca razburilo, da je Mili spala z devetimi. "Kako je to OK?" ga je vprašala, on pa: "O tem ne bom govoril."

Mili je pogovor zapustila v solzah in z vprašanjem – je Gašper pravi moški zanjo? Kaj to pomeni za njun odnos z Gašperjem? Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

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