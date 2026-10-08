Čas je za nove pare in prvi obisk skrite sobe v sezoni

Čas je za nove pare. Nekateri otočani se izbora veselijo, saj ne želijo več spati v isti postelji s trenutnim partnerjem. Bomo priča popolnemu premešanju, kot je napovedala Mili? Ali bodo nekateri vseeno ostali skupaj? To bomo videli v novi epizodi, v kateri bo eden od tekmovalcev imel priložnost obiskati skrito sobo. Kaj bo tam počel s svojim partnerjem? Ne zamudite ob 20. uri na VOYO.
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