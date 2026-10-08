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Otok ljubezni Adria

Čas je za nove pare in prvi obisk skrite sobe v sezoni

Ljubljana, 08. 10. 2026 18.51 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
otok ljubezni adria

Nova epizoda prinaša tudi nove pare. Kdo si bo po novem delil posteljo? Bodo stari ljubimci znova pristali skupaj in ali bo kdo ostal sam? Nekateri otočani se izbora veselijo, pri drugih pa morda ne bo prišlo do večjih sprememb. Poleg novih parov se bo prvič v letošnji sezoni odprla tudi skrivna soba. Kateri par jo bo imel priložnost obiskati?

Se bodo pari spet premešali?
Se bodo pari spet premešali?
FOTO: VOYO

Čas je za nove pare. Nekateri otočani se izbora veselijo, saj ne želijo več spati v isti postelji s trenutnim partnerjem. Bomo priča popolnemu premešanju, kot je napovedala Mili? Ali bodo nekateri vseeno ostali skupaj? To bomo videli v novi epizodi, v kateri bo eden od tekmovalcev imel priložnost obiskati skrito sobo. Kaj bo tam počel s svojim partnerjem? Ne zamudite ob 20. uri na VOYO.

Si upaš zaljubiti? Prijavi se in morda prav ti postaneš del nove zgodbe Otoka ljubezni Adria!

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

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