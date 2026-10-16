Čas je za novo listo vročih: kdo cilja na zmago, kdo je zaljubljen?

Petek prinaša novo epizodo liste vročih. Voditeljica Dragana Mićalović naše otočane že čaka z vprašanji, ki nam bodo razkrila marsikatero skrivnost, ki se podi po njihovih glavah. Kdo ponoči ni mogel spati in zakaj?

Na vrsti je epizoda lista vročih. FOTO: VOYO

Zakaj so se moški zgražali ob tem, ko je Nikola pokleknil pred Anamarijo? Kakšni so občutki po razhodu in kako je gledati nekdanjega partnerja v objemu druge? Bomo morda izvedeli tudi, ali sta se Mili in Gašper na zabavi poljubila? Ne zamudite nove epizode ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria, ki ob 20. uri prihaja na VOYO.