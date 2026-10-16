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Otok ljubezni Adria

Čas je za novo listo vročih: kdo cilja na zmago, kdo je zaljubljen?

Ljubljana, 16. 10. 2026 18.31 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
otok ljubezni adria

Kot vsak petek je tudi danes v Otoku ljubezni Adria na vrsti nova epizoda liste vročih. Otočani bodo zopet sedli na kavč, voditeljica Dragana Mićalović pa z vprašanji ne bo prav nič prizanesljiva. Kdo je resnično zaljubljen v svojega partnerja, kakšni so občutki po tednu, polnem solza, in kdo cilja na zmago?

Petek prinaša novo epizodo liste vročih. Voditeljica Dragana Mićalović naše otočane že čaka z vprašanji, ki nam bodo razkrila marsikatero skrivnost, ki se podi po njihovih glavah. Kdo ponoči ni mogel spati in zakaj? 

Na vrsti je epizoda lista vročih.
Na vrsti je epizoda lista vročih.
FOTO: VOYO

Zakaj so se moški zgražali ob tem, ko je Nikola pokleknil pred Anamarijo? Kakšni so občutki po razhodu in kako je gledati nekdanjega partnerja v objemu druge? Bomo morda izvedeli tudi, ali sta se Mili in Gašper na zabavi poljubila? Ne zamudite nove epizode ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria, ki ob 20. uri prihaja na VOYO.

Si upaš zaljubiti? Prijavi se in morda prav ti postaneš del nove zgodbe Otoka ljubezni Adria!

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