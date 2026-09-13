Imamo pare prve sezone Otoka ljubezni Adria: kaj sledi?

20.17

Vila se polni, prišla je Tara!

Tudi Tara stavi na Balkan - čeprav je odraščala v Kanadi, pravi, da je na Balkanu domača. Še več, prepričana je, da bi se odlično znašla na kmetiji, med ovcami in drugimi domačimi živalmi. “Sama sebi sem najboljša. Moram si biti. Kako bom če drugače komu drugemu?” je samozavestna.