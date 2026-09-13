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Otok ljubezni Adria
v živo

Imamo pare prve sezone Otoka ljubezni Adria: kaj sledi?

Ljubljana, 13. 09. 2026 19.57 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
E.M.
Dragana

Napočil je težko pričakovani trenutek. Na VOYO in POP TV se začenja ljubezenski šov Otok ljubezni Adria. Dogajanje v luksuzni vili na Tenerifu, kjer je tudi slovenski tekmovalec Gašper, bomo v živo spremljali tudi na portalu 24ur.com

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20.49

Tekmovalci preizkušajo postelje

Čas je za ogled vile in prve pogovore. Anthony in Lara sta se pogovarjala o tipu osebe, ki ju najbolj privlači. Lara je priznala, da se je takoj zatreskala v Anthonyja in njegove tetovaže, košarkarju pa je všeč Larin nasmeh in dobra volja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.41

Vsak potrebuje svoj par - Vukašin in Valentin imata novo priložnost, tokrat kraja ni dovoljena

Vukašin je izbral Taro, zadnji par pa sta postala Valentin in Drina. Imamo pet parov prve sezone ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria!

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.39

Najpomembnejša je notranjost

Gašperja privlačijo lepotice, ki jih želijo vsi moški, one pa izberejo njega. Ko je zaljubljen, bi za boljšo polovico naredil vse. Za Gašperja so se javila tri dekleta, Slovenec pa je na koncu izbral Mili, kar pomeni, da je Valentin ostal brez boljše polovice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.38

Prihaja Slovenec!

Temperaturo je dvignil Ljubljančan Gašper.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.35

Maneken Valentin rad bere Dostojevskega

Ni ženskar, je ljubimec. Tako zase pravi Valentin. Dekleta so se ob pogledu nanj spomnile na lutko Kena. Na srce je najprej stopila Mili, nato se ji je pridružila še Drina, ki je bila sicer v dvomih zaradi njegove višine. Valentin je na koncu izbral Mili.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Otok ljubezni Adria na VOYO.

Bodite na tekočem z vsemi informacijami že pred začetkom: predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko uporabniki iOS prenesete TUKAJ in uporabniki Androidov TUKAJ.

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KOMENTARJI4

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Feraltribune
13. 09. 2026 20.28
To je popolnoma srbska oddaja, nima nobene povezave z adrio. Niszko str padli, če morate v prime timeu predvajati trtjerazredni pink tv show.
Odgovori
+2
3 1
kokicas
13. 09. 2026 20.27
Vse sem videl v prvih 10min spet reklama za balkan na slovenski televiziji v najboljšem terminu.
Odgovori
+3
3 0
zaza regović
13. 09. 2026 20.20
Izrodi
Odgovori
+3
3 0
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