Imamo pare prve sezone Otoka ljubezni Adria: kaj sledi?
Napočil je težko pričakovani trenutek. Na VOYO in POP TV se začenja ljubezenski šov Otok ljubezni Adria. Dogajanje v luksuzni vili na Tenerifu, kjer je tudi slovenski tekmovalec Gašper, bomo v živo spremljali tudi na portalu 24ur.com
Tekmovalci preizkušajo postelje
Čas je za ogled vile in prve pogovore. Anthony in Lara sta se pogovarjala o tipu osebe, ki ju najbolj privlači. Lara je priznala, da se je takoj zatreskala v Anthonyja in njegove tetovaže, košarkarju pa je všeč Larin nasmeh in dobra volja.
Vsak potrebuje svoj par - Vukašin in Valentin imata novo priložnost, tokrat kraja ni dovoljena
Vukašin je izbral Taro, zadnji par pa sta postala Valentin in Drina. Imamo pet parov prve sezone ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria!
Najpomembnejša je notranjost
Gašperja privlačijo lepotice, ki jih želijo vsi moški, one pa izberejo njega. Ko je zaljubljen, bi za boljšo polovico naredil vse. Za Gašperja so se javila tri dekleta, Slovenec pa je na koncu izbral Mili, kar pomeni, da je Valentin ostal brez boljše polovice.
Prihaja Slovenec!
Temperaturo je dvignil Ljubljančan Gašper.
Maneken Valentin rad bere Dostojevskega
Ni ženskar, je ljubimec. Tako zase pravi Valentin. Dekleta so se ob pogledu nanj spomnile na lutko Kena. Na srce je najprej stopila Mili, nato se ji je pridružila še Drina, ki je bila sicer v dvomih zaradi njegove višine. Valentin je na koncu izbral Mili.
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