Čas se počasi izteka: kaj bodo naredili samski otočani?

Nov dan v vili se bo začel s pogovori o prihodnosti. Anja , ki je srečno zaljubljena v Gašperja , bo dekletom razkrila načrte za prihodnost. Anthony , ki je v paru s Slovenko Aljo , bo z Gašperjem iskreno spregovoril o svojem razmerju.

Kaj načrtujeta samski Lara in Mili? Bo Luki in Lidii uspelo zgladiti spor? Kaj načrtuje samski Stefan? In ali so trije trdni pari zares trdni? Ne zamudite ob 20. uri na VOYO.

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.