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Otok ljubezni Adria

Čas se počasi izteka: kaj bodo naredili samski otočani?

Ljubljana, 25. 10. 2026 16.22 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Čas je za novo epizodo ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria, ki ob 20. uri prihaja na VOYO. Čas za iskanje boljše polovice se počasi izteka, v vili pa je kar nekaj samskih otočanov. Kaj načrtujeta samski Lara in Mili? Bo Luki in Lidii uspelo zgladiti spor? Kaj načrtuje samski Stefan? In ali so trije trdni pari zares trdni? Ne zamudite!

Nov dan v vili se bo začel s pogovori o prihodnosti. Anja, ki je srečno zaljubljena v Gašperja, bo dekletom razkrila načrte za prihodnost. Anthony, ki je v paru s Slovenko Aljo, bo z Gašperjem iskreno spregovoril o svojem razmerju.

Dekleta bodo govorila o situaciji v vili.
Dekleta bodo govorila o situaciji v vili.
FOTO: VOYO

Kaj načrtujeta samski Lara in Mili? Bo Luki in Lidii uspelo zgladiti spor? Kaj načrtuje samski Stefan? In ali so trije trdni pari zares trdni? Ne zamudite ob 20. uri na VOYO.

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

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