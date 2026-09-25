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Otok ljubezni Adria

Čas za soočenje: otočani bodo sedli na vroči stol

Ljubljana, 25. 09. 2026 19.10 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria - Dragana Mićalović

Petek je rezerviran za posebno epizodo Otoka ljubezni Adria. V 'listi vročih' bo otočane obiskala voditeljica Dragana Mićalović ter jih povprašala o tednu, ki je za njimi. Koga od izpadlih otočanov najbolj pogrešajo? Kako Slovenec Gašper komentira situacijo s številom spolnih partnerjev, ki je v vili dvignila prah? Kateri pari so naredili korak naprej in med katerimi kemije sploh ni?

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

Drugi teden ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria je ponudil številne preobrate – žalostni odhodi, nepričakovani prihodi, debata o številu spolnih partnerjev, ki je razdvojila otok, ter strast, poljubi, ljubosumje in menjave partnerjev.

Razkrivamo, kdaj se začenja Otok ljubezni Adria
Razkrivamo, kdaj se začenja Otok ljubezni Adria
FOTO: POP TV

Kako na vse skupaj gledajo otočani? Voditeljica Dragana Mićalović jih bo posadila na vroči kavč ter jih zaslišala. Ne zamudite posebne epizode ob 20. uri na VOYO.

Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

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