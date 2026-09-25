Čas za soočenje: otočani bodo sedli na vroči stol

Drugi teden ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria je ponudil številne preobrate – žalostni odhodi, nepričakovani prihodi, debata o številu spolnih partnerjev, ki je razdvojila otok, ter strast, poljubi, ljubosumje in menjave partnerjev.

Kako na vse skupaj gledajo otočani? Voditeljica Dragana Mićalović jih bo posadila na vroči kavč ter jih zaslišala. Ne zamudite posebne epizode ob 20. uri na VOYO.

Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.