'Če bi ostala v vili, se med nama z Anthonyjem ne bi zgodilo nič'

Najnovejši izbor parov je povsem premešal štrene, na koncu pa je brez svojega partnerja ostala Alisa. To je pomenilo, da mora šov Otok ljubezni Adria zapustiti. Ob slovesu so po licih številnih otočanov polzele solze, najtežje je bilo Mili in Anthonyju, a 23-letnica je vilo zapustila z nasmehom.

Na koncu je brez partnerja ostala Alisa. FOTO: VOYO

Preden je zapustila Tenerife, je razkrila, da ni žalostna, ker zapušča šov. "Žalostna sem, ker zapuščam dobre prijatelje, a srečna sem, ker sem našla samo sebe. Za to sem res hvaležna," je dejala po izločitvi. Priznala je še, da se je počutila kar izgubljeno, a se je v šovu veliko naučila. "Vsak tukaj me je nekaj naučil, predvsem to, kako biti iskrena do sebe in do drugih," je še dodala.

Šov je zapustila Alisa. FOTO: VOYO

Obenem je razkrila tudi, kdo je nanjo pustil največji vtis. To je Anthony, s katerim sta bila vse od njenega prihoda v vilo dobra prijatelja, a ko sta poskusila tudi kot par, se jima to ni izšlo. Prav zato je Alisa vesela, da je 22-letnik našel srečo z Aljo. "Ustvarila sva nekaj čudovitega in upam, da bova prijatelja tudi zunaj vile. Navijam zanj in za Aljo," je povedala in dodala: "Če bi ostala, mislim, da se med nama ne bi nič zgodilo. Nekaj čutim, ampak iz spoštovanja do Alje si ne bi želela ničesar."

Slovo je bilo čustevno. FOTO: VOYO

Priznala je še, da ji je žal, ker Nikoli ni dala priložnosti, da bi se bolje spoznala, vendar je hkrati srečna, da je ostala zvesta sama sebi. "Verjamem, da se vse zgodi z razlogom. Naj uživata in želim jima veliko sreče," je povedala. Kdo pa je po njenem mnenju najbolj iskren par, ki si zasluži tudi končno zmago? "To sta Drina in Valentin. Živela sem z njima in verjamem vanju 110-odstotno," je zaključila nekdanja otočanka.

Anthony in Alisa sta se poslovila z dolgim objemom. FOTO: VOYO