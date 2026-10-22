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Otok ljubezni Adria

'Če bi šel še enkrat v šov, bi spet izbral Laro, a popravil svoje napake'

Ljubljana, 22. 10. 2026 09.03 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
toni

Iz vile na Tenerifu je enkrat že odšel, a kljub temu, da se je na željo gledalcev vrnil, je znova izpadel. Toni je tako že drugič zapustil Otok ljubezni Adria, kot pravi sam, pa bi se znova odločil za iste odločitve. Le o nekaterih svojih dejanjih bi malo premislil, preden bi jih naredil, če ne bi bilo Lare, pa bi poskusil zvezo z eno od Slovenk.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Toni se je v vilo Otoka ljubezni Adria vrnil po tistem, ko deklet kot bombshell ni prepričal, zato so namesto njega raje izbrale Nikolo. Ob svoji vrnitvi se je nadejal, da bo spletel ljubezenske niti z Laro, a je s svojimi nepremišljenimi dejanji naredil več škode kot koristi. Njun odnos se je zato klavrno končal, še preden se je začel, po nenehnih sporih pa je zdaj za vedno zapustil vilo.

Toni je že drugič zapustil vilo.
Toni je že drugič zapustil vilo.
FOTO: VOYO

Vilo na Otoku ljubezni Adria zapuščaš že drugič in že drugič so otočani glasovali za Nikolo namesto zate. Je zate zdaj Nikola najbolj osovražena oseba v vili?

Ne, nikakor. Nikogar ne sovražim. Vse imam rad in to je samo del šova.

Si pričakoval, da bodo glasovali zanj?

Ja, pričakoval sem, ker je on v boljšem odnosu z drugimi dekleti. Jaz sem bil v dobrem odnosu samo z Anjo in Aljo, zato je bilo to resnično pričakovano.

Dekleta so znova izbirala med njim in Nikolo.
Dekleta so znova izbirala med njim in Nikolo.
FOTO: VOYO

Bi nam lahko pojasnil vajin odnos z Laro? Ti je kaj žal? Si poskušal popraviti situacijo?

Seveda mi je žal. Nisem razmišljal, preden sem nekaj naredil, in to mi je zares žal. Žal mi je tudi nje in upam, da mi bo nekoč oprostila in bova lahko prijatelja.

Misliš, da je Lara morda malo pretiravala v svoji reakciji? Ti si se namreč opravičil.

Mislim, da je upravičeno jezna name. Kljub temu da ima takšno mnenje o meni, upam, da mi bo sčasoma oprostila. Že zdaj sva v boljšem odnosu, tudi pogovarjala sva se več.

Kdo je bil tvoj najboljši prijatelj v vili?

Od fantov Anthony, od deklet pa Alja.

Od deklet se je najbolj ujel z Anjo in Aljo.
Od deklet se je najbolj ujel z Anjo in Aljo.
FOTO: VOYO

Kateri par mora po tvojem mnenju zmagati in zakaj?

Valentin in Drina, ker sta najmočnejši par v vili.

Kateri par pa je po tvojem mnenju zaigran?

Za noben par ne mislim, da je zaigran. Resnično mislim, da so vsi, ki so trenutno skupaj, ustvarjeni drug za drugega.

Če bi ostal v vili, s kom bi si želel razvijati odnos?

Če bi se Anthony razšel z Aljo, bi poskušal nekaj z njo. To je šov, to je Otok ljubezni in treba se je spoznavati z več dekleti.

Njegova zgodba z Laro se je začela dobro, a se hitro končala.
Njegova zgodba z Laro se je začela dobro, a se hitro končala.
FOTO: VOYO

Alja bi bila poleg Lare torej tvoja prva izbira. Katera od deklet bi ti bila še zanimiva?

Nobena druga me ne bi zanimala.

Če bi šel še enkrat od začetka, bi naredil kaj drugače?

Spet bi izbral Laro, le da bi zdaj razmišljal o svojih dejanjih.

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