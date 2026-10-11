'Če bi z Anjo spal v isti postelji, bi me Mili ubila'

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Anja se je v vili prebudila sama. Stefan ni več del šova Otok ljubezni Adria . "Spet sem na začetku," je bila žalostna. "Upam, da bo v vilo prišel nov 'bombshell'," je dejala dekletom. "Trenutno mi je v vili fizično in karakterno všeč samo Gašper," je priznala Slovenka, kar je hitro pritegnilo pozornost Mili , ki je z Gašperjem v paru. "Seveda, da bi me motilo, če bi se Anja začela sukati okoli Gašperja," je priznala Srbkinja.

Mili je nato Gašperja povabila na samo, da bi ga opozorila, da bo Anja skušala vzpostaviti povezavo z njim. "Govoril bom z njo," ji je odvrnil Slovenec, Mili pa je v trenutku postala ljubosumna: "Kaj bosta govorila? Kako bosta govorila?" Gašperja je njena reakcija razburila. "Zakaj je ne smem spoznati? Prosim, ne me dušiti." Mili mu je razočarano odvrnila, da mu po tem pogovoru ne more zaupati.

In res, Anja je Gašperja povabila na samo, kjer mu je priznala, da ji je trenutno med fanti v vili ravno on najbolj všeč. "Si red flag, ampak me privlačiš." Njun pogovor je z varnostne razdalje spremljala ljubosumna in jezna Mili. Anja je njeno obnašanje opazila in Gašperja vprašala, ali ga ne moti, da je dekle tako posesivno in 24 ur na dan 'prilepljeno' nanj. "Če bi s tabo spal v postelji, bi me Mili ubila."