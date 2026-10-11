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Otok ljubezni Adria

'Če bi z Anjo spal v isti postelji, bi me Mili ubila'

Ljubljana, 11. 10. 2026 22.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Ljubezenski trikotnik Mili, Gašper, Anja

Ljubezenski trikotnik med Mili, Gašperjem in Anjo se zaostruje. Po tem, ko je Anja ostala brez svojega partnerja, je Slovenka brez dlake na jeziku priznala, da jo v vili fizično in karakterno privlači zgolj en moški. Gašper. To je zmotilo ljubosumno Mili, ki je Gašperju hitro dala vedeti, kje so meje. Kako se je na vse skupaj odzval Slovenec?

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. 

Anja se je v vili prebudila sama. Stefan ni več del šova Otok ljubezni Adria. "Spet sem na začetku," je bila žalostna. "Upam, da bo v vilo prišel nov 'bombshell'," je dejala dekletom. "Trenutno mi je v vili fizično in karakterno všeč samo Gašper," je priznala Slovenka, kar je hitro pritegnilo pozornost Mili, ki je z Gašperjem v paru. "Seveda, da bi me motilo, če bi se Anja začela sukati okoli Gašperja," je priznala Srbkinja.

Ljubosumna Mili na poti, da prekine pogovor med Slovencema.
Ljubosumna Mili na poti, da prekine pogovor med Slovencema.
FOTO: VOYO

Mili je nato Gašperja povabila na samo, da bi ga opozorila, da bo Anja skušala vzpostaviti povezavo z njim. "Govoril bom z njo," ji je odvrnil Slovenec, Mili pa je v trenutku postala ljubosumna: "Kaj bosta govorila? Kako bosta govorila?" Gašperja je njena reakcija razburila. "Zakaj je ne smem spoznati? Prosim, ne me dušiti." Mili mu je razočarano odvrnila, da mu po tem pogovoru ne more zaupati.

In res, Anja je Gašperja povabila na samo, kjer mu je priznala, da ji je trenutno med fanti v vili ravno on najbolj všeč. "Si red flag, ampak me privlačiš." Njun pogovor je z varnostne razdalje spremljala ljubosumna in jezna Mili. Anja je njeno obnašanje opazila in Gašperja vprašala, ali ga ne moti, da je dekle tako posesivno in 24 ur na dan 'prilepljeno' nanj. "Če bi s tabo spal v postelji, bi me Mili ubila."

Anja je Mili obljubila, da z Gašperjem nista flirtala.
Anja je Mili obljubila, da z Gašperjem nista flirtala.
FOTO: VOYO

Pogovoru med Anjo in Gašperjem, ki si ga v celoti lahko pogledate na VOYO, se je nato pridružila še zmeraj jezna Mili. "Anja, mislim, da bi pred pogovorom z Gašperjem morala govoriti z menoj," je bila stroga. Kaj se bo zgodilo s srbsko-slovenskim ljubezenskim trikotnikom?

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