Čustveni večer, poln solza: otočani dobili sporočila prijateljev

Zadnje dni, ko so vsi v pričakovanju velikega finala, so naši otočani precej čustveni. In enako je bilo tudi večer pred posebnim dnem, ko jih je sporočilo, da naj se zberejo ob ognju, znova presenetilo. Tam jih je pričakal ekran, na njem pa so se zavrteli prav posebni posnetki.
Velikim finalistom Otoka ljubezni Adria so sporočila podpore poslali njihovi prijatelji in celo nekaj njihovih nekdanjih sotekmovalcev. Prvi se je sporočila razveselil Gašper, ki mu je družba prijateljev iz Slovenije izkazala podporo na svoj način. Nato se je javil še Roberto iz Ljubljane, sledil je še Vukašin.
Nato je bil na vrsti Valentin. Najprej sta se mu javila dva prijatelja, ki sta dejala, da se veselita spoznati Drino in da se ponovno vidijo. Tik za njim je bil na vrsti Luka, ki so mu prijatelji sporočili, da ima v svojem navijaškem klubu novega člana, saj se je v času, ko ga ni bilo doma, enemu od prijateljev rodil otrok.
Alji se je nato javila prijateljica iz Francije, za njo še prijateljica iz Slovenije in na koncu še Marija Tereza, bombshell, s katero je Slovenka vstopila v vilo. Seveda ni mogla zadrževati solz in je ves čas jokala. Nato je sporočilo dveh svojih ljubih oseb dobila še Anja, ki se ji je iz Ljubljane javila tudi Loren.
Zdaj je bila na vrsti Drina, ki so ji številne prijateljice pripravile sporočila s pozitivnimi mislimi, zanjo so celo pripravile plakat z njeno podobo in sporočilom, da navijajo zanjo in jo imajo rade. Med njenimi podporniki je bila tudi Marija Tereza.
Kot predzadnja je bila na vrsti Mili, kateri se je javila prijateljica, s katero sta se malo pred njenim vstopom v šov skregali, a spor že pozabili. Javila se ji je tudi Tara in nato še Anamarija. Zadnji je sporočilo svojih prijateljev iz Londona dobil še Anthony. Javil se mu je tudi Toni, ki mu je zaželel srečno pot v finalu.
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