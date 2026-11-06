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Otok ljubezni Adria

Čustveni večer, poln solza: otočani dobili sporočila prijateljev

Ljubljana, 06. 11. 2026 15.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
otok ljubezni adria

Tik preden so se otočani večer pred finalom odpravili spat, jih je presenetilo sporočilo, da naj se znova zberejo okoli ognjišča. Tokrat jih je tam pričakalo prav posebno presenečenje. Na ekranu so vsakemu posebej predvajali sporočilo njemu ljubih ljudi. Nekaterim so podporo na daljavo poslali prijatelji, spet drugim pa so se javili tudi nekdanji tekmovalci Otoka ljubezni Adria.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Zadnje dni, ko so vsi v pričakovanju velikega finala, so naši otočani precej čustveni. In enako je bilo tudi večer pred posebnim dnem, ko jih je sporočilo, da naj se zberejo ob ognju, znova presenetilo. Tam jih je pričakal ekran, na njem pa so se zavrteli prav posebni posnetki.

Otočane so presenetili posnetki njihovih prijateljev.
Otočane so presenetili posnetki njihovih prijateljev.
FOTO: VOYO

Velikim finalistom Otoka ljubezni Adria so sporočila podpore poslali njihovi prijatelji in celo nekaj njihovih nekdanjih sotekmovalcev. Prvi se je sporočila razveselil Gašper, ki mu je družba prijateljev iz Slovenije izkazala podporo na svoj način. Nato se je javil še Roberto iz Ljubljane, sledil je še Vukašin.

Gašper je prvi dobil sporočila.
Gašper je prvi dobil sporočila.
FOTO: VOYO

Nato je bil na vrsti Valentin. Najprej sta se mu javila dva prijatelja, ki sta dejala, da se veselita spoznati Drino in da se ponovno vidijo. Tik za njim je bil na vrsti Luka, ki so mu prijatelji sporočili, da ima v svojem navijaškem klubu novega člana, saj se je v času, ko ga ni bilo doma, enemu od prijateljev rodil otrok.

Drino podpira veliko prijateljic.
Drino podpira veliko prijateljic.
FOTO: VOYO

Alji se je nato javila prijateljica iz Francije, za njo še prijateljica iz Slovenije in na koncu še Marija Tereza, bombshell, s katero je Slovenka vstopila v vilo. Seveda ni mogla zadrževati solz in je ves čas jokala. Nato je sporočilo dveh svojih ljubih oseb dobila še Anja, ki se ji je iz Ljubljane javila tudi Loren.

Anji se je javila tudi Loren.
Anji se je javila tudi Loren.
FOTO: VOYO

Zdaj je bila na vrsti Drina, ki so ji številne prijateljice pripravile sporočila s pozitivnimi mislimi, zanjo so celo pripravile plakat z njeno podobo in sporočilom, da navijajo zanjo in jo imajo rade. Med njenimi podporniki je bila tudi Marija Tereza.

Za Mili navija tudi Anamarija.
Za Mili navija tudi Anamarija.
FOTO: VOYO

Kot predzadnja je bila na vrsti Mili, kateri se je javila prijateljica, s katero sta se malo pred njenim vstopom v šov skregali, a spor že pozabili. Javila se ji je tudi Tara in nato še Anamarija. Zadnji je sporočilo svojih prijateljev iz Londona dobil še Anthony. Javil se mu je tudi Toni, ki mu je zaželel srečno pot v finalu.

Preberi še Njihova pot do finala ni bila lahka, a vsi so v svojem paru srečni
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