Čustveni večer, poln solza: otočani dobili sporočila prijateljev

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Zadnje dni, ko so vsi v pričakovanju velikega finala, so naši otočani precej čustveni. In enako je bilo tudi večer pred posebnim dnem, ko jih je sporočilo, da naj se zberejo ob ognju, znova presenetilo. Tam jih je pričakal ekran, na njem pa so se zavrteli prav posebni posnetki.

Otočane so presenetili posnetki njihovih prijateljev. FOTO: VOYO

Velikim finalistom Otoka ljubezni Adria so sporočila podpore poslali njihovi prijatelji in celo nekaj njihovih nekdanjih sotekmovalcev. Prvi se je sporočila razveselil Gašper, ki mu je družba prijateljev iz Slovenije izkazala podporo na svoj način. Nato se je javil še Roberto iz Ljubljane, sledil je še Vukašin.

Gašper je prvi dobil sporočila. FOTO: VOYO

Nato je bil na vrsti Valentin. Najprej sta se mu javila dva prijatelja, ki sta dejala, da se veselita spoznati Drino in da se ponovno vidijo. Tik za njim je bil na vrsti Luka, ki so mu prijatelji sporočili, da ima v svojem navijaškem klubu novega člana, saj se je v času, ko ga ni bilo doma, enemu od prijateljev rodil otrok.

Drino podpira veliko prijateljic. FOTO: VOYO

Alji se je nato javila prijateljica iz Francije, za njo še prijateljica iz Slovenije in na koncu še Marija Tereza, bombshell, s katero je Slovenka vstopila v vilo. Seveda ni mogla zadrževati solz in je ves čas jokala. Nato je sporočilo dveh svojih ljubih oseb dobila še Anja, ki se ji je iz Ljubljane javila tudi Loren.

Anji se je javila tudi Loren. FOTO: VOYO

Zdaj je bila na vrsti Drina, ki so ji številne prijateljice pripravile sporočila s pozitivnimi mislimi, zanjo so celo pripravile plakat z njeno podobo in sporočilom, da navijajo zanjo in jo imajo rade. Med njenimi podporniki je bila tudi Marija Tereza.

Za Mili navija tudi Anamarija. FOTO: VOYO