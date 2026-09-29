Diplomirana kriminalistka, ki se ne boji narediti prvega koraka

Alisa je dolgo živela v Sacramentu v Kaliforniji, saj je tam študirala in tudi diplomirala iz študija kriminalistike. Pred kratkim se je z mamo vrnila v Doboj. 23-letnica je imela v preteklosti tri resne zveze, zadnja pa se je končala šele pred dvema mesecema.
V zvezi težko prenaša neiskrenost, privlačijo pa jo visoki, mišičasti moški s temnimi lasmi in očmi ter močnim karakterjem, kakršen je tudi njen. V Otok ljubezni Adria vstopa pripravljena na ljubezen in upa, da bo z nekom začutila pravo kemijo. Če spozna osebo, s katero si lahko predstavlja skupno prihodnost, bi ljubezen postavila pred vse ostalo. Najbolj se veseli novih poznanstev, izkušenj in prijateljstev, kot bombshell pa nima težav narediti prvega koraka in se boriti za svoj par.
Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.