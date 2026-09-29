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Otok ljubezni Adria

Diplomirana kriminalistka, ki se ne boji narediti prvega koraka

Ljubljana, 29. 09. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
Alisa

23-letna Alisa prihaja iz Doboja, do nedavnega pa je živela v Sacramentu v Kaliforniji. Tam je študirala in diplomirala iz kriminalistike. Želi si visokega, mišičastega moškega s temnimi lasmi in očmi, všeč pa ji je tudi to, da ima močan karakter, saj je tudi sama takšna. V šov je vstopila kot bombshell in takoj pokazala, da se ne boji narediti prvega koraka.

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Alisa je dolgo živela v Sacramentu v Kaliforniji, saj je tam študirala in tudi diplomirala iz študija kriminalistike. Pred kratkim se je z mamo vrnila v Doboj. 23-letnica je imela v preteklosti tri resne zveze, zadnja pa se je končala šele pred dvema mesecema.

Alisa
Alisa
FOTO: VOYO

V zvezi težko prenaša neiskrenost, privlačijo pa jo visoki, mišičasti moški s temnimi lasmi in očmi ter močnim karakterjem, kakršen je tudi njen. V Otok ljubezni Adria vstopa pripravljena na ljubezen in upa, da bo z nekom začutila pravo kemijo. Če spozna osebo, s katero si lahko predstavlja skupno prihodnost, bi ljubezen postavila pred vse ostalo. Najbolj se veseli novih poznanstev, izkušenj in prijateljstev, kot bombshell pa nima težav narediti prvega koraka in se boriti za svoj par.

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