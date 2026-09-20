Dobili bomo odgovor – koga je izbral Anthony in kdo zapušča vilo?

Po napetem večernem dogajanju, na katerem bomo priča odločitvi Anthonyja, ali bo izbral Laro ali Aljo, so se otočani prebudili v nov dan, ki bo ponudil več presenečenj, kot jih pričakujejo. Najprej se bodo fantje dokazovali v zapeljevanju s telesi, dekleta pa bodo uživala v njihovem plesnem talentu. Kdo se je najbolje izkazal? Ko bodo mislili, da je presenečenj konec, pa bo večer prinesel povsem nepričakovan preobrat. Bomo priča prihodu novih tekmovalcev?

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