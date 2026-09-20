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Otok ljubezni Adria

Dobili bomo odgovor – koga je izbral Anthony in kdo zapušča vilo?

Ljubljana, 20. 09. 2026 18.45 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
otok ljubezni adria

Današnja epizoda Otoka ljubezni Adria bo končno ponudila odgovor – koga je izbral Anthony, Laro ali Aljo? Po odločilnem večeru se bodo tekmovalke sproščale ob vročem plesu otočanov, ki bodo tokrat pokazali, kdo je najboljši v zapeljevanju s telesnimi gibi. A ker na Tenerifu noben dan ne mine brez presenečenj, lahko tudi tokrat pričakujete nepričakovano.

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

Po napetem večernem dogajanju, na katerem bomo priča odločitvi Anthonyja, ali bo izbral Laro ali Aljo, so se otočani prebudili v nov dan, ki bo ponudil več presenečenj, kot jih pričakujejo. Najprej se bodo fantje dokazovali v zapeljevanju s telesi, dekleta pa bodo uživala v njihovem plesnem talentu. Kdo se je najbolje izkazal? Ko bodo mislili, da je presenečenj konec, pa bo večer prinesel povsem nepričakovan preobrat. Bomo priča prihodu novih tekmovalcev?

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