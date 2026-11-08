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Otok ljubezni Adria

Dragana ob koncu šova: O ljubezni se ne govori, ampak se jo živi

Tenerife, 08. 11. 2026 11.57 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Utrinki finalne epizode Otoka ljubezni Adria.

Dragana Mićalović je skupaj s produkcijsko ekipo ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria, ki je za kamerami poskrbela, da je vse teklo kot po maslu, v vili na Tenerifu proslavila uspešen zaključek prve sezone regionalnega šova, v katerem so uživali številni gledalci širše balkanske regije. Na Instagramu je voditeljica delila fotoutrinke in čustven zapis.

"Poznate tisti trenutek, ko ste v šoli pisali spis in se je pojavilo znamenito vprašanje: 'Kje naj začnem?' Potem pa je sledil še bolj znamenit odgovor: Na začetku.' No, jaz zdaj ne vem, kje je tukaj začetek, zagotovo pa vem, da to ni konec," je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram zapisala Dragana Mićalović.

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Voditeljica Otoka ljubezni Adria je v nadaljevanju zapisala: "Ta projekt, ta kraj in ti ljudje so v meni prebudili neizmerno hvaležnost. Hvaležnost za vsak trenutek življenja in za ljubezen, ki jo čutim. Hvala, ker smo pazili drug na drugega. Hvala, ker ste vstopili v moje življenje in nesebično delili svojo ljubezen."

"Spomnili ste me, da se o ljubezni ne govori, ampak se jo živi. Nova stran mojega življenja, popisana z najlepšo pisavo. Verjamem, da je to šele začetek. Začetek novega poglavja in novega zavedanja o vsem, kar mi je dano," je dodala in zaključila z zahvalo ter besedami: "In ja, gremo na polno ali pa sploh ne!"

Naložite si aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov. Prijave za drugo sezono šova so ODPRTE.

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