Dragana ob koncu šova: O ljubezni se ne govori, ampak se jo živi

"Poznate tisti trenutek, ko ste v šoli pisali spis in se je pojavilo znamenito vprašanje: 'Kje naj začnem?' Potem pa je sledil še bolj znamenit odgovor: Na začetku.' No, jaz zdaj ne vem, kje je tukaj začetek, zagotovo pa vem, da to ni konec," je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram zapisala Dragana Mićalović .

Voditeljica Otoka ljubezni Adria je v nadaljevanju zapisala: "Ta projekt, ta kraj in ti ljudje so v meni prebudili neizmerno hvaležnost. Hvaležnost za vsak trenutek življenja in za ljubezen, ki jo čutim. Hvala, ker smo pazili drug na drugega. Hvala, ker ste vstopili v moje življenje in nesebično delili svojo ljubezen."

"Spomnili ste me, da se o ljubezni ne govori, ampak se jo živi. Nova stran mojega življenja, popisana z najlepšo pisavo. Verjamem, da je to šele začetek. Začetek novega poglavja in novega zavedanja o vsem, kar mi je dano," je dodala in zaključila z zahvalo ter besedami: "In ja, gremo na polno ali pa sploh ne!"

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