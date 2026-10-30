Drina in Valentin razkrila, kaj sta počela v glampingu

Drini in Valentinu so gledalci s svojim glasovanjem omogočili prvo skupno noč brez kamer. Zaljubljenca, ki sta tudi uradno postala fant in dekle, sta imela priložnost svoj odnos 'preizkusiti' na nekoliko drugačni ravni v glampingu pod zvezdami, kjer sta bila čisto sama. "Mislim, da sva zdaj izpolnila vse korake in lahko rečeva, da sva v zvezi. Celo poročila sva se," se je pošalila Drina o zabavnem izzivu, Valentin pa je nato razkril malo več.
Romantično okolje in dejstvo, da sta brez kamer, jima je namreč omogočilo, da sta se povsem sprostila. "Pogrešala sva samo en korak v najini zvezi. Čakala sva, da se šov konča, ker nobenemu od naju ni bilo prijetno, da bi karkoli bolj intimnega počela tukaj," je povedal 24-letnik in se obenem zahvalil gledalcem, da so jima omogočili takšno noč. "Prepoznali so, da se ne pretvarjava in da si to želiva, a da nama je res neprijetno," je še dodal. Enakega mnenja je bila tudi Drina.
A da Valentin ne bi ves čas pogovora govoril v nekakšnih šifrah, ga je voditeljica Dragana Mićalović kar naravnost vprašala, o čem govori. "O seksu," se je zasmejal in razkril: "Nama je to v zvezi zelo pomembno. To je bila edina neznanka najine veze in žal nama je bilo, da bi to lahko odkrila šele na koncu šova. Zdaj sva dobila ta zmenek in z zagotovostjo trdiva, da sva v zvezi. Popolnoma se ujemava." Kaj sta zaljubljenca še obljubila voditeljici in kakšni so njuni načrti za prihodnost? Preverite na VOYO.
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