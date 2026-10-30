Drina in Valentin razkrila, kaj sta počela v glampingu

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Drini in Valentinu so gledalci s svojim glasovanjem omogočili prvo skupno noč brez kamer. Zaljubljenca, ki sta tudi uradno postala fant in dekle, sta imela priložnost svoj odnos 'preizkusiti' na nekoliko drugačni ravni v glampingu pod zvezdami, kjer sta bila čisto sama. "Mislim, da sva zdaj izpolnila vse korake in lahko rečeva, da sva v zvezi. Celo poročila sva se," se je pošalila Drina o zabavnem izzivu, Valentin pa je nato razkril malo več.

Drina in Valentin sta razkrila skrivnost. FOTO: VOYO

Romantično okolje in dejstvo, da sta brez kamer, jima je namreč omogočilo, da sta se povsem sprostila. "Pogrešala sva samo en korak v najini zvezi. Čakala sva, da se šov konča, ker nobenemu od naju ni bilo prijetno, da bi karkoli bolj intimnega počela tukaj," je povedal 24-letnik in se obenem zahvalil gledalcem, da so jima omogočili takšno noč. "Prepoznali so, da se ne pretvarjava in da si to želiva, a da nama je res neprijetno," je še dodal. Enakega mnenja je bila tudi Drina.

Zaljubljenca sta preživela noč brez kamer. FOTO: VOYO

A da Valentin ne bi ves čas pogovora govoril v nekakšnih šifrah, ga je voditeljica Dragana Mićalović kar naravnost vprašala, o čem govori. "O seksu," se je zasmejal in razkril: "Nama je to v zvezi zelo pomembno. To je bila edina neznanka najine veze in žal nama je bilo, da bi to lahko odkrila šele na koncu šova. Zdaj sva dobila ta zmenek in z zagotovostjo trdiva, da sva v zvezi. Popolnoma se ujemava." Kaj sta zaljubljenca še obljubila voditeljici in kakšni so njuni načrti za prihodnost? Preverite na VOYO.