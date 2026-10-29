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Otok ljubezni Adria

'Drina in Valentin zapuščata vilo ...'

Ljubljana, 29. 10. 2026 19.24 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

"Drina in Valentin, gledalci so imeli priložnost glasovati glede vaju. Odločili so, da nocoj zapuščata vilo ...," je stavek, s katerim se je zaključila zadnja epizoda Otoka ljubezni Adria. Nocoj bo ob 20. uri na VOYO znano, kakšna je usoda para, ki od vsega začetka piše svojo ljubezensko zgodbo.

Ali Drina in Valentin odhajata domov? Sporočilo, ki ga je med zabavo v kostumih prejel Valentin, je pretreslo otočane. Gledalci so namreč v aplikaciji Otok ljubezni Adria (Love Island Adria) imeli moč glasovati o njuni prihodnosti v vili, kaj so odločili, pa bo znano danes ob 20. uri na VOYO.

Ali Drina in Valentin odhajata domov?
Ali Drina in Valentin odhajata domov?
FOTO: VOYO

Spomnimo, sporočilo se je glasilo: "Drina in Valentin, gledalci so imeli priložnost glasovati glede vaju. Odločili so, da nocoj zapuščata vilo ..." Kakšna bo usoda para, ki od vsega začetka piše svojo ljubezensko zgodbo?

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

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