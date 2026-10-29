'Drina in Valentin zapuščata vilo ...'

Ali Drina in Valentin odhajata domov? Sporočilo, ki ga je med zabavo v kostumih prejel Valentin, je pretreslo otočane. Gledalci so namreč v aplikaciji Otok ljubezni Adria (Love Island Adria) imeli moč glasovati o njuni prihodnosti v vili, kaj so odločili, pa bo znano danes ob 20. uri na VOYO.

Spomnimo, sporočilo se je glasilo: "Drina in Valentin, gledalci so imeli priložnost glasovati glede vaju. Odločili so, da nocoj zapuščata vilo ..." Kakšna bo usoda para, ki od vsega začetka piše svojo ljubezensko zgodbo?

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