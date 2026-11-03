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Otok ljubezni Adria

Druženje po šovu: Anamarija, Lara in Toni znova skupaj

Ljubljana, 03. 11. 2026 15.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
lara, toni, anamarija

Včasih prijateljstva, ki se rodijo pred kamerami, živijo še dolgo po tem, ko se televizijski šov zaključi. Čeprav sta imela v šovu precej burno ljubezensko razmerje, sta Toni in Lara danes očitno v dobrih odnosih, saj sta se ob nedavni noči čarovnic družila na zabavi v Zagrebu. Družbo pa jima je delala še ena nekdanja tekmovalka, Slovenka Anamarija.

V Otoku ljubezni Adria morda res nista našla ljubezni, a sta vseeno razvila prijateljstvo. Toni in Lara sta si v šovu delila številne vzpone in padce, nesoglasja in poljube, ko sta oba izpadla, pa sta šla vsak svojo pot. Ali pa tudi ne, saj so ju nedavno opazili, ko sta se skupaj zabavala v enem od nočnih klubov v Zagrebu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hrvata sta se v duhu nedavne noči čarovnic udeležila ene od zabav, na kateri sta skupaj plesala, pela in uživala v družbi drug drugega. Ali se bo med njima razvilo kaj več ali bosta ostala le prijatelja, bo pokazal čas. Na zabavi se jima je sicer pridružila še ena nekdanja tekmovalka Anamarija. S Slovenko so kasneje posneli tudi podcast, novico o ponovnem druženju in sodelovanju pa so delili na družbenih omrežjih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nista pa bila 19-letnika edina znana obraza s televizije, s katerima se je Anamarija družila. Na Instagramu je namreč delila fotografijo, s katere je razvidno, da se je v hrvaški prestolnici mudila v družbi Kaje Casar in Karla Godca. Sanjski moški Hrvaške in njegova slovenska izbranka sta si imela z nekdanjo tekmovalko Otoka ljubezni Adria zagotovo veliko za povedati, saj so vsi ljubezen iskali pred kamero in si delijo podobne izkušnje.

Anamarija, Karlo in Kaja na kavi v Zagrebu.
Anamarija, Karlo in Kaja na kavi v Zagrebu.
FOTO: Instagram
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