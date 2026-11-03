Druženje po šovu: Anamarija, Lara in Toni znova skupaj

V Otoku ljubezni Adria morda res nista našla ljubezni, a sta vseeno razvila prijateljstvo. Toni in Lara sta si v šovu delila številne vzpone in padce, nesoglasja in poljube, ko sta oba izpadla, pa sta šla vsak svojo pot. Ali pa tudi ne, saj so ju nedavno opazili, ko sta se skupaj zabavala v enem od nočnih klubov v Zagrebu.

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Hrvata sta se v duhu nedavne noči čarovnic udeležila ene od zabav, na kateri sta skupaj plesala, pela in uživala v družbi drug drugega. Ali se bo med njima razvilo kaj več ali bosta ostala le prijatelja, bo pokazal čas. Na zabavi se jima je sicer pridružila še ena nekdanja tekmovalka Anamarija. S Slovenko so kasneje posneli tudi podcast, novico o ponovnem druženju in sodelovanju pa so delili na družbenih omrežjih.

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Nista pa bila 19-letnika edina znana obraza s televizije, s katerima se je Anamarija družila. Na Instagramu je namreč delila fotografijo, s katere je razvidno, da se je v hrvaški prestolnici mudila v družbi Kaje Casar in Karla Godca. Sanjski moški Hrvaške in njegova slovenska izbranka sta si imela z nekdanjo tekmovalko Otoka ljubezni Adria zagotovo veliko za povedati, saj so vsi ljubezen iskali pred kamero in si delijo podobne izkušnje.