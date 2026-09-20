Dva nova 'bombshella' in prvi odhod iz vile

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Zanimiv preobrat, ki je sledil Anthonyjevi odločitvi, da med Aljo in Laro izbere slednjo, a da Slovenka vseeno ostaja v vili, je dal slutiti, da v vilo kmalu prihajajo novi tekmovalci. In res, med novim izzivom, v katerem so se fantje morali izkazati s striptizom, sta v vilo Otoka ljubezni Adria vstopila kar dva bombshella. Dva novinca, Luka in Luka, sta takoj pritegnila pozornost deklet, fantje pa so se zelo suvereno tolažili, da jim nista nikakršnja grožnja.

Prišla sta dva nova bombshella - Luka in Luka. FOTO: VOYO

Fanta sicer nista izgubljala časa in sta takoj po izzivu več deklet povabila na pogovor. 22-letni Hrvat je najprej povabil Taro, nato Drino, 28-letni Srb pa Laro, takoj za njo Aljo. Sledili so pogovori tudi z ostalimi otočankami, kasneje pa sta med pogovorom na samem dobila prav posebno skrivno nalogo. Le onedva sta namreč vedela, da se bo že zvečer odvijal nov izbor parov, na katerem bosta prav onedva imela glavno vlogo.

Luka in Luka sta dobila skrivno nalogo. FOTO: VOYO

Prišel je večer in tekmovalce je obiskala Dragana ter jih seznanila z nalogo novincev. Prvi je izbiral starejši od njiju. "Pogovor, ki sva ga imela, je bil spontan. Veliko je bilo smeha, bilo je sproščeno. Že, ko sem vstopil v šov, sva imela poseben pogled in energijo. To mi je pomagalo, da sem se odločil. Dekle, ki jo izbiram, je Alja," je povedal hrvaški Luka.

Hrvaški Luka je izbral Aljo. FOTO: VOYO

Ostala je še odločitev srbskega Luke. A ker je njegov soimenjak izbral dekle, ki ni imelo partnerja, je njemu preostalo le to, da nekomu dekle 'ukrade'. "Tvoje odločitve ne bodo tako veselo sprejeli," mu je dejala Dragana, Luka pa obrazložil svojo odločitev: "Moj glavni razlog je njena energija in občutek, da je to dekle v resnici dober človek. To je Tara."

Srbski Luka je izbral Taro. FOTO: VOYO

Med otočani je nastala smrtna tišina. Lukova odločitev je pomenila le eno - Vukašin kot prvi tekmovalec zapušča otok. V očeh številnih je bilo moč opaziti solze, Tara pa je bila v velikem šoku. "Hvala, ker si me izbral, a težko mi je, da Vukašin odhaja, ker sva se res lepo povezala," je povedala in priznala, da ji je žal, da se med njima ni razvilo še kaj več. Vukašin je pred odhodom Luku naročil, da pazi na njegovo Taro, vsem ostalim pa je s tresočim glasom priznal, da so se mu vsi vtisnili v srce in da je bila izkušnja v šovu čudovita.

Slovo Tare in Vukašina. FOTO: VOYO

Prvi odhod iz vile so tekmovalci tako pospremili s solzami v očeh, kar je Vukašinu veliko pomenilo. "Vesel sem, da so vsi jokali za mano. Res sem se ravno navadil na vse in bilo mi je lepo. A vsega lepega je enkrat konec," se je ponosno poslovil in nekdanjim sotekmovalcem zaželel, naj ostanejo še naprej tako nori, kot so bili do sedaj.

Slovo otočanov od Vukašina. FOTO: VOYO