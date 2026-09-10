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Otok ljubezni Adria

Ena išče spoštovanje, druga energetsko ujemanje

Ljubljana, 10. 09. 2026 07.57 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
E.M.
Drina in Mili

V nedeljo, 13. septembra, se začenja nova ljubezenska pustolovščina, šov Otok ljubezni Adria. V vilo na Tenerifu vstopa deset mladih samskih otočanov, med njimi tudi Mili in Drina. Spoznajte ju!

Ne zamudite začetka ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria 13. septembra ob 20. uri na VOYO in POP TV.

26-letna Mili prihaja iz Smedereva in je po poklicu hostesa. Živi v Črni gori in se aktivno ukvarja s fitnesom, ki jo je preoblikoval tako fizično kot tudi mentalno. Je veganka, obožuje glasbo in ples ter meni, da je vztrajnost njena največja vrlina. Poleg treningov in preizkušanja novih veganskih receptov se Mili ukvarja s tekom in branjem knjig.

Otok ljubezni Adria - Mili
Otok ljubezni Adria - Mili
FOTO: VOYO

"Odločila sem se poskusiti. Rekla sem si, da je čas, da stopim iz svoje cone udobja, poskusim in vidim, kaj bo – tako sem se odločila prijaviti v šov in danes sem tukaj," je Mili razkrila o svoji odločitvi za prijavo v Otok ljubezni Adria. Kot pravi, svoje odločitve ni nikoli postavljala pod vprašaj. "Največja podpora mi je mama, prav tako prijatelji, ki sem jim zaupala, da vstopam v hišo. To je dovolj."

V ljubezen na prvi pogled, kot pravi, ne verjame. "To je nekaj fizičnega, videz pa zame ni odločilen. Pomembneje mi je, da se z nekom energijsko ujamem in da se ujameva glede skupnih ciljev, stališč in načina razmišljanja. Seveda je pomemben tudi fizični videz, vendar ne toliko kot to, da se z nekom ujameš," razkriva tekmovalka. "Pomembno mi je, da je moj partner podoben meni, nekdo, ki želi živeti zdravo."

Ceni svoj ozek krog prijateljev, ki so ji v veliko podporo tudi med pustolovščino v Otoku ljubezni Adria. Kot pravi, med bivanjem na Tenerifu ne bo ničesar pogrešala. "Hitro se prilagajam situacijam, nisem odvisna niti od telefona, lahko sem brez vsega. Pomembno mi je, da lahko treniram, verjamem pa tudi, da bom spletla nova prijateljstva."

V vili se ji bo pridružila tudi 22-letna Drina, ki prihaja iz Čačka, živi v Beogradu in je bodoča kostumografinja. Je iskreno in radovedno dekle pustolovskega duha. Ima močno izraženo umetniško plat – rada riše in slika, ukvarja pa se tudi z gimnastiko. Je karizmatična, polna pozitivne energije in verjame, da lahko zelo hitro začuti energijo druge osebe. "Pričakujem nove izkušnje, prijateljstva, ljubezen. Vsi okoli mene so bili presenečeni in navdušeni, prijatelji so celo mislili, da se šalim, ko sem jim povedala, da grem v šov," je Drina v smehu razkrila o svoji prijavi.

Otok ljubezni Adria - Drina
Otok ljubezni Adria - Drina
FOTO: VOYO

Za seboj ima eno resno zvezo, nazadnje pa je imela strto srce pred nekaj meseci, ko je odkrila partnerjevo nezvestobo. Čeprav jo je ta izkušnja naredila močnejšo, priznava, da lahko še vedno postane čustveno občutljiva. Ko ji je za nekoga mar, se mu preda z vsem srcem – je nežna, komunikativna ter potrebuje veliko pozornosti in bližine.

Verjame v ljubezen na prvi pogled! "Verjamem v ljubezen na prvi pogled, pri izbiri partnerja pa mi je najpomembnejše spoštovanje. Privlačijo me sproščeni, odprti fantje, da vse, kar se zgodi, poteka lahkotno. V hiši se bom ravnala po svojih občutkih." V vili bo najbolj pogrešala družino in prijatelje, vendar verjame, da se bo tudi v šovu dobro zabavala z drugimi otočani. Drina v šov vstopa z jasno željo – da se končno zares zaljubi.

Ne zamudite začetka ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria 13. septembra ob 20. uri na VOYO in POP TV.

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