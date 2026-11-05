Fantje o položajih v postelji, dekleta o fantazijah

Tekmovalci Otoka ljubezni Adria so v šov vstopili, da bi našli ljubezen, in kar štirje pari, ki jih trenutno gledamo kot finaliste šova, so tudi jo. Ljubezen pa prinaša tudi fizično privlačnost in strast, ki se še posebej močno izraža v postelji. Nekateri otočani so 'pritisku' ljubezni popustili prej, drugi kasneje, a svojih fantazij pred svetom niso skrivali.
Dekleta so se tako v kuhinji pogovarjala o tem, kakšne so spolne fantazije njihovih izbrancev. "Na televiziji sem migala z zadnjico, zdaj mi je vseeno, če vsi slišijo, kaj mi je všeč," je brez sramu dejala Alja, Mili pa je nato razkrila, kateri položaji so njej najljubši. Med pogovorom so dekleta prišla do ugotovitve, da je Anja edina, ki se v šovu ni prepustila strastem, in da vse komaj čakajo, da se ugasnejo kamere ter se lahko sprostijo.
Medtem so fantje v dnevni sobi govorili o isti temi, a malo drugačnih podrobnostih. Pogovarjali so se predvsem o položajih v postelji, Anthony pa je Valentina presenetil tudi z vprašanjem, kako dolgo lahko zdrži. "Dolgo, tudi po več ur sem že," je Srb zaupal fantom in razkril, da je s punco ponavadi spal na tretjem zmenku. Ostali trije so bili nad njegovo vzdržljivostjo presenečeni in navdušeni.
Kasneje je otočane čakal še zadnji izziv te sezone, ki pa je prav tako vključeval več vprašanj o spolnosti. Kako dobro so se odrezali pari? Preverite na VOYO.
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