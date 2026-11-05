Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
MasterChef Slovenija Otok ljubezni Adria Kmetija Vse najboljše novice Na lovu VOYO Prijavi se
Voyo.si
Otok ljubezni Adria

Fantje o položajih v postelji, dekleta o fantazijah

Ljubljana, 05. 11. 2026 09.01 pred 54 minutami 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
otok ljubezni adria

Otočani so v vili zaprti že skoraj dva meseca, v tem času pa so se med njimi zanetile ljubezenske iskrice, ki vodijo tudi do nekoliko bolj strastnih trenutkov. Kar nekaj jih namreč ni moglo zdržati in so posteljne aktivnosti izvajali ne glede na prisotnost kamer in drugih tekmovalcev, nedavno pa so si zaupali tudi, kakšne so njihove fantazije.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Tekmovalci Otoka ljubezni Adria so v šov vstopili, da bi našli ljubezen, in kar štirje pari, ki jih trenutno gledamo kot finaliste šova, so tudi jo. Ljubezen pa prinaša tudi fizično privlačnost in strast, ki se še posebej močno izraža v postelji. Nekateri otočani so 'pritisku' ljubezni popustili prej, drugi kasneje, a svojih fantazij pred svetom niso skrivali.

Dekleta so se pogovarjale v kuhinji.
Dekleta so se pogovarjale v kuhinji.
FOTO: VOYO

Dekleta so se tako v kuhinji pogovarjala o tem, kakšne so spolne fantazije njihovih izbrancev. "Na televiziji sem migala z zadnjico, zdaj mi je vseeno, če vsi slišijo, kaj mi je všeč," je brez sramu dejala Alja, Mili pa je nato razkrila, kateri položaji so njej najljubši. Med pogovorom so dekleta prišla do ugotovitve, da je Anja edina, ki se v šovu ni prepustila strastem, in da vse komaj čakajo, da se ugasnejo kamere ter se lahko sprostijo.

Fantje so o temi spolnosti razglabljali v dnevni sobi.
Fantje so o temi spolnosti razglabljali v dnevni sobi.
FOTO: VOYO

Medtem so fantje v dnevni sobi govorili o isti temi, a malo drugačnih podrobnostih. Pogovarjali so se predvsem o položajih v postelji, Anthony pa je Valentina presenetil tudi z vprašanjem, kako dolgo lahko zdrži. "Dolgo, tudi po več ur sem že," je Srb zaupal fantom in razkril, da je s punco ponavadi spal na tretjem zmenku. Ostali trije so bili nad njegovo vzdržljivostjo presenečeni in navdušeni.

Na zadnjem izzivu je bilo kar precej 'zanimivih' vprašanj.
Na zadnjem izzivu je bilo kar precej 'zanimivih' vprašanj.
FOTO: VOYO

Kasneje je otočane čakal še zadnji izziv te sezone, ki pa je prav tako vključeval več vprašanj o spolnosti. Kako dobro so se odrezali pari? Preverite na VOYO.

Si upaš zaljubiti? Prijavi se in morda prav ti postaneš del nove zgodbe Otoka ljubezni Adria!

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Naložite si aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
otok ljubezni adria voyo

Loren: Robi še vedno ne more verjeti, da gledam formulo 1 in nogomet

24ur.com S katerima dekletoma bosta sanjska moška preživela noč?
24ur.com 'V postelji sva počela vse, kar je mogoče'
24ur.com Prihaja izziv, ki bo otočane pokazal v popolnoma drugačni luči
24ur.com Želel sem, da bi čas preživela bolj intimno, da bi bila sama
24ur.com Izpadli tekmovalki na sanjskega izbranca še čakata
24ur.com Tokrat na tapeti Lara in njene kopalke
Moskisvet.com Nenavadna spolna želja razburila žensko: kje je meja med fantazijo in poniževanjem?
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Salma Hayek podojila tujega dojenčka, nato pa razkrila družinsko zgodbo
Nekoč hrana revnih, danes pa okusna jed, ki navdušuje tudi otroke
Nekoč hrana revnih, danes pa okusna jed, ki navdušuje tudi otroke
Ni pričakovala, da se bo porod končal tako: 'Kaj še sploh lahko gre narobe?'
Ni pričakovala, da se bo porod končal tako: 'Kaj še sploh lahko gre narobe?'
Komaj 20-letna hčerka Matta Damona zasenčila slavnega očeta
Komaj 20-letna hčerka Matta Damona zasenčila slavnega očeta
zadovoljna
Portal
Pri 63 letih je pokazala stajling, ki ga bomo kopirale vso jesen
Dnevni horoskop: Eno znamenje bo pritegnila oseba, ki jo do sedaj niso opazile
Dnevni horoskop: Eno znamenje bo pritegnila oseba, ki jo do sedaj niso opazile
Nihče ni verjel, da jima bo uspelo, zdaj sta skupaj že leto dni
Nihče ni verjel, da jima bo uspelo, zdaj sta skupaj že leto dni
Hrvaška estradnica ga je zavračala, on trdi, da je bilo drugače
Hrvaška estradnica ga je zavračala, on trdi, da je bilo drugače
vizita
Portal
Vrste bolečine, ki jih nikoli ne smete ignorirati
Bolezen, ki lahko povzroči resne zaplete, se začne s simptomi, podobnimi prehladu
Bolezen, ki lahko povzroči resne zaplete, se začne s simptomi, podobnimi prehladu
Rdeča pesa znižuje krvni tlak, a bodite pozorni na eno stvar
Rdeča pesa znižuje krvni tlak, a bodite pozorni na eno stvar
Zakaj se kilogrami vračajo? Kako dolgoročno obvladovati debelost in doseči trajne rezultate
Zakaj se kilogrami vračajo? Kako dolgoročno obvladovati debelost in doseči trajne rezultate
cekin
Portal
Za draga stanovanja krivi špekulacije, rešitev vidi v enem ukrepu
Velika banka tarča napada, iz sistema izginili milijoni
Velika banka tarča napada, iz sistema izginili milijoni
Lažni SMS, klic iz 'banke' in sumljiv nakup: tako vam lahko v nekaj minutah ukradejo denar
Lažni SMS, klic iz 'banke' in sumljiv nakup: tako vam lahko v nekaj minutah ukradejo denar
Leto dni je štela vsak evro. Rezultat je presenetil tudi njo
Leto dni je štela vsak evro. Rezultat je presenetil tudi njo
moskisvet
Portal
Umrl je kralj filmske erotike: njegov film Kaligula je šokiral svet in sprožil velik škandal
Temna stran Sile v Vatikanu: Bob Dylan pred papežem spominjal na Palpatina
Temna stran Sile v Vatikanu: Bob Dylan pred papežem spominjal na Palpatina
Rak prostate pogosto ne boli: moški, ne odlašajte s skrbjo za svoje zdravje
Rak prostate pogosto ne boli: moški, ne odlašajte s skrbjo za svoje zdravje
Zvezdniku Krive poti se podira svet: Razpad zakona in milijoni evrov dolgov
Zvezdniku Krive poti se podira svet: Razpad zakona in milijoni evrov dolgov
dominvrt
Portal
So se pri otroku pojavile uši? Preverite, kaj vse morate oprati in posesati
Mešanica, ki odstrani tudi najtrdovratnejšo umazanijo
Mešanica, ki odstrani tudi najtrdovratnejšo umazanijo
Te naprave po uporabi raje izključite iz elektrike
Te naprave po uporabi raje izključite iz elektrike
Preden kupite škatle za shranjevanje, naredite ta pomemben korak
Preden kupite škatle za shranjevanje, naredite ta pomemben korak
okusno
Portal
Jabolčni kolač z obratom: trik, ki poskrbi za karamelizirano skorjico in sočno sredico
Dominik z dvema grižljajema sodnikom pripravil doživetje in se uvrstil v TOP 5
Dominik z dvema grižljajema sodnikom pripravil doživetje in se uvrstil v TOP 5
Super ideja za hitro in enostavno vikend kosilo
Super ideja za hitro in enostavno vikend kosilo
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah
voyo
Portal
Moč narave
Ne zapusti me
Ne zapusti me
Zemljo krast
Zemljo krast
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022