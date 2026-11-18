Ko je Gašper Anji na zadnjem zmenku v šovu Otok ljubezni Adria obljubil, da si bo svojo tetovažo črk A in N dopolnil v njeno ime, si verjetno ni predstavljal, da bo priložnost za to dobil le nekaj dni po koncu šova. Ko sta Slovenca kot drugouvrščeni par tekmovanja gostovala v oddaji Bombaškoljka, ki si jo lahko ogledate na VOYO, mu je voditelj namreč pripravil presenečenje.

Kot je ob obisku v našem studiu razkrila Anja, so v oddajo kar med pogovorom povabili ustvarjalko tetovaž in Gašper je bil postavljen pred vprašanje: bo izpolnil svojo obljubo? Pogumni Ljubljančan ni omahoval in kar pred kamero pristal na spremembo tetovaže. Zdaj mu na roki piše ime njegove drage, s katero že načrtujeta skupno življenje v Ljubljani. A 28-letnik ni bil edini, ki se je odločil za novo telesno poslikavo, nov tattoo ima namreč tudi Velenjčanka. Kakšen? Preverite v zgornjem videu.