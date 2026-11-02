Gašper navdušil Anjo: Ta izziv je pokazal, kako dobro se poznava

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Kako dobro se pari poznajo med seboj? To je pokazal nov izziv v vili Otoka ljubezni Adria. Fantje so odgovarjali na vprašanja o dekletih in s tem pokazali, kako dobro jih v pogovorih poslušajo in kaj vse vedo o njih. Odgovarjali so na vprašanja o njihovi višini, imenu mame in očeta, domačega kraja ter celo o tem, kaj jim je na njih všeč in kaj jih vzburja.

Anja je bila zelo vesela, da je Gašper zmagal. FOTO: VOYO

In čeprav so številni pričakovali, da bosta zmago kot najbolj povezan par gladko osvojila Drina in Valentin, je rezultat presenetil mnoge. Najbolj se je pri odgovorih izkazal Gašper, ki je na vsa vprašanja o Anji odgovoril pravilno. Vedel je celo, kaj je njena najljubša jed in kako je ime njenemu bratu. "Klobuk dol, to je moj moški," je ob njegovi zmagi ponosno dejala Anja.

Gašper se je zelo izkazal v poznavanju Anje. FOTO: VOYO

Kasneje je za svoje pravilne odgovore v paviljonu dobil celo poljubček, Velenjčanka pa mu je priznala, da je nanj zelo ponosna. "Za nekatere stvari sem mislila, da ne boš vedel. Recimo imena očeta in mame, celo ime brata," je povedala in priznala, da se je zelo dobro počutila, ko je zmagal. "Ta izziv je pokazal, kako dobro se poznava," je dodala. Si je Gašper z odgovori priboril tudi nekaj dodatnih točk pri njeni družini doma?