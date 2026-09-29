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Otok ljubezni Adria

Gašper priznal, da mu je všeč Anja: Upam, da nisva v sorodu

Ljubljana, 29. 09. 2026 13.01 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Anja in Gašper sta ugotovila, da sta morda v sorodu.

V Otoku ljubezni Adria poleg Alje spremljamo še dva Slovenca. Anja in Gašper dosedaj en drugemu nista namenila veliko pozornosti, njun nedavni pogovor na gugalnici ob bazenu pa je razkril zanimive skrivnosti. Ljubljančan se je malo opogumil in Velenjčanki priznal, da mu je všeč. A tu se je takoj pojavila težava - pa ne zato, ker je Gašper že od začetka predan Mili, temveč v njunem enakem priimku.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. 

"Prvič, ko sem videla vaše fotografije, sem rekla, da si ti najbolj moj tip," je pogovor, v katerem je Gašper vidno zardeval, začela Anja. Slovencu je postalo nerodno, Anja pa je še naprej provokativno vrtala vanj. "Kaj, če pride ena, ki je povsem po tvojem okusu?" ga je vprašala, on pa je presenetil z odgovorom: "Je že prišla, pa nisem naredil nič." Nato je Ljubljančan priznal, da mu je od vseh novih deklet najbolj všeč prav ona. Kaj pa bi na to rekla njegova Mili? "Dokler ne ve, me ne more ubiti. A če bi izvedela, bi bil zagotovo ogenj v strehi," je povedal na izjavi in dodal: "Všeč mi je, da se je Anja zagrela zame. Sem moški, ki rad flirta, če mu je dekle všeč."

Anja je Gašperju priznala, da ji je bil všeč po fotografijah.
Anja je Gašperju priznala, da ji je bil všeč po fotografijah.
FOTO: VOYO

Velenjčanka je njun pogovor nadaljevala v zanimivi smeri s pogledom na prihodnost, ki pa je na koncu razkril nekaj, česar nista pričakovala. "Če bi prišlo do situacije, da bi se midva poročila, bi spremenila priimek. Rekla sem, da nikoli ne bom spremenila priimka, lahko moževega dodam svojemu, a spremenila ga ne bi," je povedala Anja, ki že zdaj nosi enak priimek kot njen sogovornik, a kot je povedala že takoj ob vstopu v šov, nista v sorodu, saj je preverila. "To bi naredila samo za mene?" se je nasmejal Gašper, 27-letnica pa je suvereno dejala: "Samo za tebe, ker mislim, da si edini, s katerim nisem sorodstveno povezana."

Tudi Gašper je Anji priznal, da je povsem njegov tip ženske.
Tudi Gašper je Anji priznal, da je povsem njegov tip ženske.
FOTO: VOYO

Pa res ni? Nadaljevanje njunega pogovora je postreglo s presenečenjem. "Širovnik je priimek tvojega očeta, ki je Ljubljančan?" je še enkrat preverila Anja, a Gašper je presenetil: "Ne, iz Štajrske. Iz Haloz je." Takrat se je prijela za glavo. "Tudi moja družina je iz Haloz," je dejala. Tako sta Anja in Gašper spoznala, da sta mogoče vseeno povezana sorodstveno in da je bolje, da se med njima ne zgodi nič.

Anja in Gašper sta ugotovila, da sta morda v sorodu.
Anja in Gašper sta ugotovila, da sta morda v sorodu.
FOTO: VOYO
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