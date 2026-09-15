Gašper razkril največjo napako, ki jo je naredil v ljubezni

Slovenski tekmovalec v šovu Otok ljubezni Adria , 28-letni Ljubljančan Gašper , ne skriva svojega ljubezenskega jezika. "To je dotik," je za našo medijsko hišo povedal Slovenec in dodal, da je do njegovega srca najlažje priti z iskrenostjo. Kljub temu je priznal, da je v ljubezni delal napake – v preteklosti je namreč prevaral svoje dekle.

Dodal je, da bo v šovu njegova največja pomanjkljivost najverjetneje to, da bo dogajanje preveč analiziral. Dejstvo, da bo njegove ljubezenske avanture spremljalo veliko število ljudi, ga ne straši. Zaupal nam je, da mu kamere ne predstavljajo težave ter da nima treme.

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