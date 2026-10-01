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Otok ljubezni Adria

Gašper tarča posmeha: za urejanje potrebuje več kot dekleta

Ljubljana, 01. 10. 2026 12.04 pred 32 minutami 3 min branja 3

Avtor:
K.A.
gašper, otok ljubezni adria

Vsak človek ima svojo jutranjo rutino, v vili na Tenerifu, kjer naše otočane spremlja več kot 50 kamer, pa vsakodnevno ob urejanju izvemo še marsikatero skrivnost. Tako se je preteklo jutro na tapeti deklet znašel Gašper, saj so ugotovila, da v kopalnici porabi več časa kot one, prav tako uporablja ličila, kar je številne presenetilo.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. 

V vili Otoka ljubezni Adria je vsako jutro že pred zajtrkom živahno. Preteklo jutro se je pogovor deklet med urejanjem vrtel okoli jutranje rutine moških. "Kaj mislite, kdo od moških se liči? Jaz mislim, da G," je bila dobre volje Drina, Mili pa je svojega dragega takoj branila. "Ne uporablja rdečila. On si nanese malo korektorja in bronzerja, to je pa to," je povedala, a Lara se ni pustila prepričati. "Zame so vsi princeske. A največja kraljica je Gašper, ker se liči. Anthony in Valentin pa sta izenačena, ker ima Anthony boljšo nego kože kot jaz," je dejala na izjavi.

Gašper ima zelo dolgo jutranjo rutino.
Gašper ima zelo dolgo jutranjo rutino.
FOTO: VOYO

Pa Mili to moti, da Gašper tako veliko da na videz? "Ne, ne moti me. To samo pove, da mu je pomembno, kako je videti na kameri in meni je to zelo všeč," je povedala, a Anja se z njo ni strinjala. "Meni je pomembno, da mu je važno, kako je videti, a da bi bil dlje časa v kopalnici kot jaz, to pa ne," je povedala iskreno. Mili je nato priznala, da bi ji bilo čudno, če bi uporabljal več ličil kot ona, a Gašper jih ne. Lara se je nato še pošalila, da bi Slovenec potreboval samo še maskaro, pa bi bil popoln.

Mili je Gašperju povedala, kaj si dekleta mislijo o njegovi jutranji rutini.
Mili je Gašperju povedala, kaj si dekleta mislijo o njegovi jutranji rutini.
FOTO: VOYO

Nato je Anja izkoristila situacijo in dekleta vprašala, kaj si mislijo o obritih nogah. Tudi tu se dekleta niso strinjala. Nekatere so prepričane, da moški mora biti kosmat, spet druge pa nič ne moti, da so malo pobriti, saj ne marajo preveč kosmatih fantov. Mili je kasneje Gašperju povedala, o čem je tekla beseda med dekleti, 28-letnik pa ji je suvereno odvrnil, da mu je popolnoma vseeno, kaj si kdorkoli misli o njegovih lepotnih ritualih.

Lara je Anthonyju uredila obrvi.
Lara je Anthonyju uredila obrvi.
FOTO: VOYO

Vsi fantje pa ne znajo tako skrbeti zase kot denimo Gašper, zato je dopoldan na Tenerifu minil v znamenju lepotnih ritualov. Pod Larino strokovno oko in roko je na urejanje obrvi legel Anthony. "On nima malo dlak, pravi gozd ima," je zgroženo komentirala 19-letnica, ki je 22-letnika uredila in ga kasneje pohvalila, da je zdaj videti še lepše kot prej.

K Lari v salon je prišel tudi mlajši Luka.
K Lari v salon je prišel tudi mlajši Luka.
FOTO: VOYO

Ni pa bil on edini, saj se je pri njej za urejanje obrvi kasneje oglasil še mlajši Luka. "Odslej bodo imeli vsi moški na otoku ljubezni urejene obrvi. Ni več treba, da vas skrbi za njihov videz," je ponosno dejala Lara, ki je nato v svoj salon sprejela še Stefana. "Ko zapustim oddajo, odprem salon, pa me samo pokličite za urejanje obrvi," je še dodala.

Zadnji je bil na vrsti Stefan.
Zadnji je bil na vrsti Stefan.
FOTO: VOYO
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KOMENTARJI3

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0523
01. 10. 2026 12.30
Takšni so, kot bi jih Picasso za fruštek narisal.
Odgovori
0 0
Celikos
01. 10. 2026 12.23
na tv si pač v maski
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0 0
petb
01. 10. 2026 12.11
To so osebki, na katere še kolesa ne bi nihče prislonil, po koncu oddaje.
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