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Otok ljubezni Adria

Izpadla otočanka: Noben od fantov ni moj tip

Ljubljana, 25. 09. 2026 14.47 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria - tekmovalke

Tara je zapustila Otok ljubezni Adria, potem ko je Luka (22) za svojo partnerico v vili izbral novo bombshell Anjo. Otočani so se čustveno poslovili od ene najbolj priljubljenih tekmovalk šova, sama pa priznava – vsi pari si enako zaslužijo zmago.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

"Iskreno, na Luko nisem jezna, vendar ne morem reči, da je moja najljubša oseba," je Tara v smehu komentirala po svojem izpadu. "Mislim, da sem pustila pečat in da bo moja energija ostala tam," je dodala. V smehu je razkrila tudi, da se bo oglasila Vukašinu! "Da, oglasila se mu bom, z veseljem bi ga videla, mislim, da bi se imela o marsičem pogovarjati."

Otok ljubezni Adria - Tara in Luka (22)
Otok ljubezni Adria - Tara in Luka (22)
FOTO: VOYO

Meni, da bi se odnos z Vukašinom lahko razvil, in kot pravi, ji je bilo težko, ko je odšel. "Mislim, da sva ravnala po občutku. Ne bi spremenila načina, kako sva se prepoznala, saj je bila to najina pot," je pojasnila svoj odnos z Vukašinom. Z Lukom pa se, kot pravi, ni počutila dobro, saj se nista ujela. "Všeč mi je, ko je nekdo samozavesten in ve, kaj hoče."

"Mislim, da noben od fantov ni moj tip. Večina jih je postala mojih dobrih prijateljev, res so super fantje," je diplomatsko dejala Tara. "Navijam za vse, vsi si enako zaslužijo zmago," je sklenila po odhodu iz vile.

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