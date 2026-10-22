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Otok ljubezni Adria

'Jan je iz Slovenije, Aleks iz Subotice in oba sta tako luštna'

Ljubljana, 22. 10. 2026 11.58 pred 35 minutami 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Ob vrnitvi v vilo so si dekleta privoščila fante.

Zahvaljujoč Lidijini uspešno opravljeni skrivni nalogi so dekleta zapustila vilo Otoka ljubezni Adria in odšla na svoj sanjski dan. Družila so se z živalmi, jahala kamele, nato pa seveda ob kozarcu pijače malo komentirala situacijo v vili. Ob prihodu domov so fante prav pošteno potegnila za nos, oni pa so jih presenetili s povsem nepričakovano novico.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Dekleta se Lidii in njeni uspešno, predvsem pa hitro opravljeni skrivni nalogi lahko zahvalijo, da so zapustila vilo Otoka ljubezni Adria in dan preživela brez družbe fantov. Obiskala so živalski vrt, kjer so hranila kamele ter jih kasneje tudi jahala, nato so si v trgovini s spominki izbrala nekaj malenkosti za domov, nazadnje pa uživala v družbi druga druge, jedla, pila in komentirala situacijo v vili.

Dekleta so sanjski dan preživela v družbi živali.
Dekleta so sanjski dan preživela v družbi živali.
FOTO: VOYO

Med pogovorom so prišla na idejo, da fante malo potegnejo za nos in jih ob prihodu v vilo naplahtajo, da so se družila s kar dvema novima fantoma. "Bile smo z Aleksom in Janom. Jan ima 27 let in je iz Slovenije, Aleks je star 22 let in je iz Subotice. Oba sta zelo luštna," je navdušeno začela pripovedovati Lara in nadaljevala: "Alja, Drina in jaz smo bile na zmenku z Aleksom, Anja, Lidia in Mili so bile z Janom. Zdaj bosta fanta izbrala še eno dekle za zmenek ena na ena."

Ob vrnitvi v vilo so si dekleta privoščila fante.
Ob vrnitvi v vilo so si dekleta privoščila fante.
FOTO: VOYO

Nato pa je dekleta premagal smeh in priznala so, da so si vse skupaj izmislila. "Potegavščina je bila 10 od 10 točk zaradi njihovih obrazov," je zato zaključila Lara. Nato so bili na vrsti fantje, a njihova potegavščina ni bila potegavščina. Povedali so, da jih je v času njihove odsotnosti obiskala voditeljica Dragana Mićalović in jih zasliševala z vprašanji o parih. Otočani so konec večera izvedeli, da njen obisk le ni bil tako nedolžen, kot se je sprva zdelo. Kako bodo njihovi odgovori vplivali na obstoj fantov v vili?

Fante je medtem obiskala voditeljica Dragana Mićalović.
Fante je medtem obiskala voditeljica Dragana Mićalović.
FOTO: VOYO
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