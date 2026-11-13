'Jaz zase vem, da sem huda in ni me sram biti to, kar sem'

Otok ljubezni Adria brez Alje Šlebnik ne bi bil to, kar je bil. Vse odkar je 25-letnica vstopila v šov, se je v vili na Tenerifu začelo dogajati. Nalogo bombshella je upravičila, saj je takoj poskrbela za dramo, se znašla v ljubezenskem trikotniku in dokazala, da razume, kaj pomeni sodelovanje v priljubljenem ljubezenskem šovu. Ni je bilo sram pokazati vseh svojih atributov, bila je povsem brez dlake na jeziku o zelo intimnih stvareh, na koncu pa ji je uspelo, da je dobila tisto, kar je hotela – v šovu se je zaljubila in ga zapustila v paru z Anthonyjem.

'Nama so povedali samo, da imajo izziv in da morava vse poljubiti'

V šov je vstopila kot bombshell, a njen prihod je bil 'očem skrit'. S Hrvatico Marijo Terezo sta prišli med izzivom poljubljanja, ko so imeli vsi otočani prekrite oči, in rečeno jima je bilo, da morata poljubiti vse. "Dobro, da je bila ona pred mano in ko sem videla, da vsi obračajo glave, sem si mislila samo o moj bog," je priznala in dodala: "Ko sem videla, da je bil Anthony za, mi je bilo to najbolj važno. Drugi me niso zanimali." Ob prihodu v vilo, v katero je vstopila le tri dni za ostalimi tekmovalci, je bila zelo jezna, saj so ji dali vsi fantje jasno vedeti, da niso več pripravljeni na spoznavanje drugih. "Mislila sem si, pa saj smo prišli v Otok ljubezni, ne morete biti zdaj dva meseca čisto zaprti. Pa tudi sama nisem taka, da bi hodila za fanti," je še dodala 'novinka', ki je svojo nalogo ob vstopu sicer opravila odlično – povzročila je namreč dramo.

Alja Šlebnik iskreno o šovu Otok ljubezni Adria. FOTO: Luka Kotnik

'Jaz sem izpadla tista, ki pretirava in ne ve, kaj bi rada'

Do končne sreče z Anthonyjem je potrebovala kar nekaj 'poskusov'. Bila je v paru s hrvaškim Luko, nato s srbskim Luko in pred Srbom poskusila srečo še z Nikolo. Z vsakim od njih je imela kratko, a precej intenzivno razmerje, ki je vsakič bolj razkrivalo tudi njeno osebnost. A danes ji je za to žal. "Nisem želela, da bi moje mnenje vplivalo na mnenje deklet o fantih. Želela sem jim dati priložnost, da osebo same spoznajo in si ustvarijo neko mnenje. Če bi šla še enkrat, bi vse na glas povedala pred kamero. Ker zdaj sem jaz izpadla tista, ki je občutljiva in pretirava ter ne ve, kaj bi rada. Samo zato, ker sem želela, da oseba ne izpade slabše," je povedala svojo stran zgodbe.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Alja Šlebnik Luka Kotnik

Alja Šlebnik Luka Kotnik

Alja Šlebnik Luka Kotnik

Alja Šlebnik Luka Kotnik

Alja Šlebnik Luka Kotnik

Alja Šlebnik Luka Kotnik











'Ni me sram biti to, kar sem'

Vroča Slovenka je v šovu pustila velik vtis tudi s svojo neposrednostjo in vročimi dejanji. Ne le zlomljena postelja med stiskanjem z Anthonyjem, temveč tudi zelo zapeljiv striptiz nastop. Je imela ob seksi gibih v glavi kdaj misel, da jo gleda cela Slovenija, vključno z njeno družino? "Vedela sem, v kakšen šov grem. Tisti, ki poznajo Otok ljubezni, vedo, kakšne scene so tam, in jaz na to gledam kot na šov v 21. stoletju," je povedala in samozavestno dodala: "Jaz zase vem, da sem huda. Vem, da sem si všeč in ni me sram biti to, kar sem." Čeprav ima njen oče o njenem nastopu drugačno mnenje kot ona, pa je to ne moti. "Skozi življenje sem se naučila, da moraš biti ponosen na sebe in da moraš sebe postaviti na prvo mesto," je dodala.

Zakaj ni nikomur razen mami povedala, da se je prijavila v šov, kdaj je šov želela zapustiti, zakaj pravi, da fantov ni mogla izbirati, kako komentira očitke, da je dvolična, in zakaj je hiter razvoj odnosa z Anthonyjem ni motil? Kako komentira odnos 22-letnika in Lare ter kakšno prihodnost načrtujeta z njenim izbrancem? Vse to je zaupala v POPkastu.