Je v vili prostora za vse tri nove 'bombshelle'?

Nov dan v vili bo prinesel nove zaplete. Do tega trenutka 'trdni' pari bodo postavljeni pred izziv – ali vztrajajo skupaj ali svoja srca odprejo preostalim otočanom? Koga čaka romantični zmenek v botaničnem vrtu? Koga bo razburila nova vroča igrica in med kom bo počilo? Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

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