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Otok ljubezni Adria

Je v vili prostora za vse tri nove 'bombshelle'?

Ljubljana, 06. 10. 2026 18.52 pred 38 minutami 1 min branja 2

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

21. epizoda ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria se bo nadaljevala tam, kjer se je 20. epizoda dramatično zaključila. Dekleta bodo postavljena pred vprašanje: Luka, Toni ali Nikola? Kateri novi bombshell naj ostane v vili? Bo ostalo zgolj pri nedolžni izmenjavi mnenj ali bodo njihove besede imele trajne posledice? Ne zamudite ob 20. uri na POP TV.

Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
FOTO: VOYO

Nov dan v vili bo prinesel nove zaplete. Do tega trenutka 'trdni' pari bodo postavljeni pred izziv – ali vztrajajo skupaj ali svoja srca odprejo preostalim otočanom? Koga čaka romantični zmenek v botaničnem vrtu? Koga bo razburila nova vroča igrica in med kom bo počilo? Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

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KOMENTARJI2

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Slash
06. 10. 2026 19.30
We love Bombschell, We love Bombschell!
Odgovori
0 0
Teleport
06. 10. 2026 19.09
Bombsele🤣🤣
Odgovori
0 0
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